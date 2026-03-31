Сотрудник «Михайловского» рассказала саратовским студенткам, как уберечься от «муслиновой болезни»

Студентки Педагогического института в составе Саратовского национального исследовательского госуниверситета имени Н. Г. Чернышевского побывали на лекции «Прелестные мелочи», разработанной в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, провела лекцию Надежда Шабловская, методист «Михайловского» по музейно-образовательной деятельности. Занятие состоялось в саратовском Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского и прошло в рамках большой культурно-просветительской программы Пушкинского заповедника, приуроченной к открытию выставки «Пушкинский Заповедник в работах С. Н. Репина».

Девушки узнали о «языке веера», каким пользовались участники балов и светских раутов в пушкинское время, и о том, что, помимо веера, можно было обнаружить в дамской сумочке, а ещё о довольно опасной «муслиновой болезни», грозившей особо кокетливым барышням. Свой рассказ Надежда Шабловская проиллюстрировала репродукциями с изображениями шитых бисером сумочек и других аксессуаров XIX столетия из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Помимо лекции для будущих педагогов в этот же день Надежда Шабловская представила посетителям выставки из «Михайловского» фильм о псковских пушкинских местах, сопроводив его рассказом об истории мемориальных «Михайловского», «Тригорского» и «Петровского». Кроме того, по просьбе администрации Музея-усадьбе Н. Г. Чернышевского она провела методическое занятие по вновь открытой выставке для саратовских коллег-музейщиков.

В «Михайловском» напомнили, что выставки из Святогорья часто становятся своего рода центрами проведения музейных программ, которые дополняют изобразительный ряд и помогают посетителям экспозиции глубже прочувствовать запечатлённое живописцами и графиками.

Напомним, что на выставке в Саратове «Михайловское» представляет 22 работы Сергея Репина — 13 холстов и девять акварелей из собственных фондов. На полотнах и рисунках — виды и интерьеры мемориальных усадеб, Святогорский монастырь и Воронич, озёра Белогуль и Кучане, окрестности заповедника, река Великая и речка Луговка. Более половины представленных работ — произведения, созданные уже в XXI веке.

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в работах С. Н. Репина» в Саратове будет открыта для посетителей в течение трёх месяцев — до 26 июня.