Благодатным краем для съемок кино назвал Псковскую область Дмитрий Месхиев

Благодатным краем для съемок фильмов назвал Псковскую область кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также рассказал, что является одним из основоположников кинорибейтов в России. «Занимался этим очень плотно ещё в 2009 году совместно с Министерством культуры и другими институтами. Мы объясняли, что регионы должны платить, а не требовать с кинематографистов деньги за съемки. Это не только затраченные деньги регионе, рабочие места на время съемок, но и само продвижение региона на экране, туристическая привлекательность. Чем больше фильмов в регионе снимается, тем для него лучше», – добавил гость студии.
Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове пройдет IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.