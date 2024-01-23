Сцена / Из первых уст

«Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 марта.

В студии «ПЛН FM» состоялся самый настоящий «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. Гостями ведущей Дины Дабришюте стали художественный руководитель Детской филармонии Анжелика Романюк, дирижер детского оркестра русских народных инструментов Детской филармонии Юлия Баранчикова и юные музыканты Лукьян Ролецкий, Иван Зворыкин и Егор Федоров.

Речь пошла о мотивации детей к учебе, о престиже самого проекта, о гастролях, репертуаре Детской филармонии и о сохранении традиций. Также гости студии рассказали о совместных проектах Детской филармонии с артистами, танцевальными коллективами и учреждениями.

Как обычно, в студии звучала живая музыка.