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Дмитрий Месхиев: Никита Кобелев очень хороший режиссер из нового поколения

Никита Кобелев хороший режиссер из нового поколения российской режиссуры. Об этом директор - художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что это очень хорошее назначение. Никита очень хороший режиссер из нового поколения российской режиссуры. Я очень позитивно отношусь к этому назначению», – сказал Дмитрий Месхиев.

Напомним, режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге.