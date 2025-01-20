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Сергей Попков: Сначала я собирался стать океанологом, но судьба привела меня в театр

Путь в искусство у заслуженного артиста России и актера Псковского драматического театра Сергея Попкова начался вовсе не с мечты о сцене. В юности Сергей Попков планировал поступить в гидрометеорологический институт в Санкт-Петербурге на факультет океанологии, увлекаясь изучением подводного мира. Однако неожиданный звонок от близкого друга, будущего режиссёра Георгия Гаврилова, кардинально изменил его планы. Об этом актер рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём».

«У меня был самый близкий друг Георгий Гаврилов, — вспоминает Сергей Попков. — Это известный кинорежиссер, который ушел пять лет назад от ковида. Мы с ним сидели за одной партой и занимались в театральной студии. У нас в центре Краматорска был огромный ДК имени Ленина. Там была театральная студия, которую вел Михаил Силаев, фронтовик. Он учился у Мейерхольда и делился своими знаниями с нами».

Актер говорит, что это было «время баловства». Они ставили спектакли, среди которых была и «Божественная комедия», где Сергей Попков исполнял роль ангела. После девятого класса его друг поступил в Саратовское театральное училище, а Сергей Попков продолжил обучение в школе. Он планировал закончить 10 класс и затем поступить в гидрометеорологический институт на факультет океанологии.

«Меня влек подводный мир, я это изучал, мне это нравилось, — продолжает Сергей Попков. — Я даже начал сдавать экзамены в Ленинграде. Однако у нас с Георгием была такая связь, что я каждый день ждал новостей от него. И вот говорит: “У нас курс набирается, а троих парней не хватает. Давай, срочно, прилетай!” Я бросил все, забрал документы и, как-то так сложилось, что у меня были билеты. Прилетел в Саратов, он меня встретил, и на следующий день повел в театральное училище».

Такое решение стало началом его карьеры в театре, который по сей день приносит актеру радость и удовлетворение. Сергей Попков с улыбкой говорит о том, как искусство неожиданно занесло его в мир сценического творчества.