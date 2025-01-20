Сергей Попков: Сначала я собирался стать океанологом, но судьба привела меня в театр

Путь в искусство у заслуженного артиста России и актера Псковского драматического театра Сергея Попкова начался вовсе не с мечты о сцене. В юности Сергей Попков планировал поступить в гидрометеорологический институт в Санкт-Петербурге на факультет океанологии, увлекаясь изучением подводного мира. Однако неожиданный звонок от близкого друга, будущего режиссёра Георгия Гаврилова, кардинально изменил его планы. Об этом актер рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём».
Актер говорит, что это было «время баловства». Они ставили спектакли, среди которых была и «Божественная комедия», где Сергей Попков исполнял роль ангела. После девятого класса его друг поступил в Саратовское театральное училище, а Сергей Попков продолжил обучение в школе. Он планировал закончить 10 класс и затем поступить в гидрометеорологический институт на факультет океанологии.
Такое решение стало началом его карьеры в театре, который по сей день приносит актеру радость и удовлетворение. Сергей Попков с улыбкой говорит о том, как искусство неожиданно занесло его в мир сценического творчества.