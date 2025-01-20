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Сцена / Из первых уст

Сергей Попков: Псковский театр изменился, стал ближе к кино

28.03.2025 17:24|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина стал более технологичным и коммерческим, предлагая зрителю разнообразные игровые площадки и использование новейших технологий. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроём» рассказал заслуженный артист России, актер Псковского драмтеатра Сергей Попков.

«Театр действительно изменился, он идет в ногу со временем, стал более технологичным и коммерческим, — отметил Сергей Попков. — У нас теперь пять игровых площадок, а когда-то было только две, с периодическим подключением улицы. Это пространство театра тоже ведет себя иначе, ведь в нем появилось много новой техники и креативных, медийных режиссеров».

Актер заметил, что современный театр стал более «кинематографичным».

«Все-таки в старом театре немножко театральщиной попахивало. Сейчас театр ближе к житейской органике, как в кино. Люди привыкли смотреть телевизор и воспринимать клиповое мышление, красивые картинки и интересную атмосферу», — поделился артист.

Согласно его мнению, технологии вокруг актера значительно изменили театральное представление.

«Теперь актер на сцене не одинок, как это было раньше. Раньше мы чувствовали себя более одинокими, то сейчас огромное количество технологий помогает создавать красивые спектакли», — добавил он.

На вопрос о том, было ли сложно адаптироваться к новым технологиям, Сергей Попков ответил: «Это происходило постепенно, не было сложно. Пришло множество молодых ребят, и сейчас среди нас "стариков" осталось всего шесть-семь человек. Остальные — талантливые, способные молодые актеры, с которыми мне интересно работать. Они приносят новый драйв и свежую энергию в театр».

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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