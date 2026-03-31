Творческая встреча с артистом Максимом Митяшиным состоится в псковском театре

Творческая встреча с артистом Максимом Митяшиным состоится 29 апреля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках стартового мероприятия проекта «Театр — это встречи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

«Театр устроен так, что между зрителем и артистом всегда есть граница. Это, несомненно, диалог, но артист говорит с нами голосом своего персонажа, идеями автора и режиссера. А ведь хочется услышать и самого актера, узнать его мысли, стремления, мечты, просто узнать его», — отметили в театре.

Без грима и сцены Максим Митяшин будет общаться со зрителями через ведущего и напрямую, отвечая на самые разные вопросы — о театре, кино, живописи, магистральных темах своего творчества и источниках вдохновения. В качестве ведущего выступит историк культуры, театральный критик, арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.