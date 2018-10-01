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Документальный фильм о легендарном вратаре Льве Яшине посмотрели юные островские футболисты

В кинозале Центра культуры «Юбилейный» в Острове 10 октября прошла демонстрация документального фильма о легенде спорта, прославленном советском вратаре Льве Яшине «Лев Яшин – номер один».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на просмотр фильма пришли участники спортивной секции «Футбол» Детско-юношеской спортивной школы Островского района со своим тренером Виталием Алексеевым. Также на просмотре присутствовали родители будущих чемпионов.

Перед просмотром фильма ребята оставили рисунки и пожелания на плакате со своим кумиром.