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Концерт «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова. ФОТО

Концерт-спектакль «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова сегодня, 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При создании концерта-монографии «Шаляпин и Я» к 150-летию певца отправной точкой послужили гастроли Федора Шаляпина в Пскове в 1920 году. Анекдотичность отдельных эпизодов в совокупности с достоинством поведения, которое явил Шаляпин в провинциальном городе, сделали это событие ярким фрагментом биографии как самого исполнителя, так и культурной жизни довоенного Пскова.

Концерт-монография дополнен одноименной выставкой, состоящей из копий экспонатов мемориальных музеев. На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта конца XIX – начала XX веков, произведений современных художников, она раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром.

Напомним, Фестиваль русской музыки проходит в Пскове с 1 по 9 апреля.