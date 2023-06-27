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Ансамбль русской музыки отправится на Дни Псковской области в Витебске

Ансамбль русской музыки «Псков» отправится на Дни Псковской области в Витебске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

29 июля на главной сцене в парке Тысячелетия в исполнении ансамбля прозвучат самые яркие и выигрышные народные произведения, в том числе фирменный «Псковский скобарь».

«Ансамбль русской музыки "Псков" заслуженно называют "живой легендой филармонии". Созданный в 1979 году под названием «Гусляры», он ознаменовал «второе рождение» гуслей на Псковской земле. Необычен состав ансамбля из 16 человек. Традиционные домру, балалайку, баян дополняют клавишные, бас-гитара, колокола, ударные. Но главный инструмент ансамбля — гусли звончатые. Именно они придают звучанию ансамбля неповторимый колорит», - рассказали в ТКД.

Украшением концертной программы станут солисты-вокалисты — Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также солистка, лауреат Всероссийских конкурсов Елена Федина.

Вход свободный.