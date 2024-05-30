Сцена / Концерты

В Псковской областной филармонии состоялся концерт «В стране ударных инструментов»

Концерт «В стране ударных инструментов» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 22 декабря. Представление прошло в рамках цикла мероприятий для детей дошкольного возраста «Музыкальный зоопарк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области/ Telegram-канал

Юные слушатели узнали, как звучит целая страна ударных инструментов, разобрались, кто же из них главнее. Также дети помогли музыкантам найти общий ритм, потанцевали и весело провели время.

Узнать о дальнейших мероприятиях в рамках цикла «Музыкальный зоопарк» можно по ссылке.