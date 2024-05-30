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Артисты псковского театра выступили с концертом для раненых в военном госпитале

Концерт, организованный Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ, состоялся в Военном клиническом госпитале в Пскове 13 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени Пушкина

Концерт объединил больше полусотни пациентов. Зрители долго благодарили выступающих, не отпускали артистов продолжительной овацией, делились впечатлениями и после, уже в личном общении с актерами. «Такие встречи согревают душу. На сердце стало теплее. Спасибо вам! Это важно для нас», – отозвался один из пациентов.

«Замечательный концерт Пушкинского театра. Такие мероприятия, конечно, необходимы. Они отогревают сердца и способствуют скорейшему выздоровлению военнослужащих. Просим вас приехать к нам снова», – подытожили в госпитале.

Создание выездных бригад и выступление с концертами для раненых – инициатива художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, напомнили в театре. Социальный проект реализуется Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей России. Первое такое выступление состоялось в феврале в Псковской областной клинической больнице, 13 апреля артисты представили уже третью программу в военном госпитале.