Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен в Сети

Новый, 114-й выпуск «Михайловской пушкинианы» размещён в Сети.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Бориса Щербакова «Михайловское. Липовая аллея» (1936) из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сборник, который называется «Профессия — сохранять во времени», включает в себя материалы научно-практических чтений в рамках конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В.А. Агальцовой. Книга будет интересна не только профильным специалистам, но и самой широкой читательской аудитории.

Свежий выпуск «Михайловской пушкинианы», равно как и предыдущие сборники этой книжной серии, можно читать и свободно, без какой-либо регистрации скачивать на официальном сайте музея.

Напомним, что это научно-популярное издание выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года.