 
Культура

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен в Сети

0

Новый, 114-й выпуск «Михайловской пушкинианы» размещён в Сети.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Бориса Щербакова «Михайловское. Липовая аллея» (1936) из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сборник, который называется «Профессия — сохранять во времени», включает в себя материалы научно-практических чтений в рамках конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В.А. Агальцовой. Книга будет интересна не только профильным специалистам, но и самой широкой читательской аудитории.

Свежий выпуск «Михайловской пушкинианы», равно как и предыдущие сборники этой книжной серии, можно читать и свободно, без какой-либо регистрации скачивать на официальном сайте музея.

Напомним, что это научно-популярное издание выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026