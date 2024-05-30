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Места для парковки обозначили на время Дней Пушкинской поэзии

Места для парковки обозначили на время проведения Дней Пушкинской поэзии в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

«Уважаемые зрители, рассказываем о местах парковки на празднике в Пушкинских Горах. Обращаем ваше внимание, что проезд прямо до поляны будет запрещён, также нельзя оставлять машины на обочине дороги, так как это затрудняет проезд спецслужб», - отметили в ТКД.

Можно оставить машину в Пушкинских Горах на одной из парковок (они отмечены цифрами 2-9), дойти от парковки до автостанции и сесть на бесплатный автобус до поляны, который курсирует каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера.

Также можно оставить машину на специальной парковке на дороге по направлению к усадьбе Петровское, не доезжая 500 метров до поворота на усадьбу Михайловское. От этой парковки ходит бесплатный автобус до поляны каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера.