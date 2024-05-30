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Ансамбль старинной музыки «1703» сыграет на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове

На летней террасе отеля «Покровский» в рамках концерта «Лавандовая ночь» 18 июля прозвучит чарующая музыка эпохи барокко в исполнении Ансамбля старинной музыки «1703» из Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле.

Коллектив был создан в 2024 году под эгидой «Русской консерватории» маэстро Николаем Хондзинским — дирижёром и просветителем, стоящим за возрождением интереса к музыке XVIII века. В состав ансамбля вошли лучшие музыканты Санкт-Петербурга, солисты ведущих симфонических оркестров города. Репертуар «1703» охватывает произведения, созданные в одно время с рождением Северной столицы — сочинения Баха, Вивальди и других выдающихся композиторов эпохи барокко.

Премьерное выступление ансамбля состоялось в Эрмитажном театре при поддержке Государственного Эрмитажа и фонда «Доброе сердце». Теперь утончённое звучание старинной музыки можно будет услышать и в Пскове — в атмосфере летнего вечера, под открытым небом на террасе отеля «Покровский»

Приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастная категория 12+

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