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Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя

«Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик, и я стараюсь двигаться по этому пути», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, комментируя принципы формирования репертуара в театре.

«Занимаясь формированием репертуара, мы с коллегами пытаемся удерживать баланс между зрительскими и экспериментальными спектаклями... Сбалансированный репертуар важен для Пскова и его зрителя. Потому что зритель бывает разный. Здесь много молодежи, интеллигенции — серьезной, не в первом поколении, и у нее есть свои предпочтения. Поэтому важно всегда четко знать, для кого и на кого ты делаешь тот или иной спектакль», - пояснил гость студии и выразил надежду на то, что постепенно удастся научить зрителя понимать, на что ему надо идти, а на что не надо в зависимости от его предпочтений.

«Не хочешь идти на экспериментальный спектакль — так не иди, у нас есть более легкие вещи. Есть современная драматургия, есть классика — всего понемножку», - отметил Дмитрий Месхиев. Одну русскую классику ставить на псковской сцене, по его мнению, нельзя. «Тогда мы скатимся на банальную, неинтересную историю огромному количеству зрителей. Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик, и я стараюсь по этому пути двигаться», - отметил худрук Псковского драмтеатра.

Непростым моментом он считает тот факт, что у псковского театра нет конкуренции. «Поэтому нужно умудряться конкурировать с самим собой. Вся наша команда следит, на что зрители ходят, а на что не ходят. Понять тенденции зрителей непросто, и на это уходит не один год. Еще сложнее сформировать вкус у публики, и он потихоньку формируется», - заключил Дмитрий Месхиев.