Выставка «Ночь светящихся картин» открылась в Пскове

Выставка «Ночь светящихся картин» художника и педагога детской художественной школы из тверского города Бологое Светланы Артемьевой открылась в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В.Я. Курбатова 25 апреля в рамках акции «Библионочь», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков – природа, индустриальные пейзажи, любимые автором поезда и фантазийные картины. Для гостей выставки прошла экскурсия, которую провела сама художница.

Выставка будет работать с 20:00 до 23:00 в актовом зале библиотеки (ул. Профсоюзная, 2).