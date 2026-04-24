Светлана Мельникова: Псковский музей-заповедник обязан реставратору Ямщикову

Статус Псковского музея-заповедника как одного из флагманских музеев страны – заслуга, в том числе, реставратора Саввы Ямщикова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Савелия Васильевича Ямщикова называли совестью русской реставрации – ни добавить, ни убавить, - сказала Светлана Мельникова. - Этот человек не только мог находить удивительные сокровища русской культуры, но и объединять вокруг себя людей, каждый из которых был сам по себе сокровищем. Коренной москвич, но его любовь – это Псков. И то, что у нас есть замечательная экспозиция «Живопись древнего Пскова» – его заслуга. Как он сам говорил, каждую икону держал в руках. Мы обязаны Савелию Ямщикову тем, что Псковский музей-заповедник сегодня является одним из флагманских российских музеев».

По проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья про художника-реставратора Савву Ямщикова, участвовавшего в обнаружении, восстановлении и защите памятников древнерусского искусства. Серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.

