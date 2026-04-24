Светлана Мельникова: Псковский музей-заповедник обязан реставратору Ямщикову

Статус Псковского музея-заповедника как одного из флагманских музеев страны – заслуга, в том числе, реставратора Саввы Ямщикова. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
По проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья про художника-реставратора Савву Ямщикова, участвовавшего в обнаружении, восстановлении и защите памятников древнерусского искусства. Серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.