 
Культура

В Пскове, Омске и Перми откроют региональные центры реставрации библиотечных фондов

В 2026 году в Пскове, Омске и Пскове начнут работать новые региональные центры консервации и реставрации библиотечных фондов. Об этом сообщили пресс-службе Минкультуры России.

Проект курирует Российская государственная библиотека по инициативе Министерства культуры Российской Федерации с 2022 года. Центры создаются на базе главных региональных библиотек для сохранения редких изданий, имеющих культурное и историческое значение как для отдельных субъектов, так и для всей страны.

С 2022 по 2025 год открылось 13 таких центров в 13 регионах, включая Нижний Новгород, Рязань, Ижевск, Красноярск, Воронеж, Киров, Якутск, Волгоград, Саранск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Курск.

По итогам всероссийского открытого конкурса в этом году победили Омская, Пермская и Псковская области. 

Все центры оснастят современным оборудованием для реставрации и консервации, а их сотрудники пройдут обучение в Российской государственной библиотеке по программам сохранности фондов. Центральные библиотеки субъектов РФ, желающие участвовать в конкурсе на создание такого центра в следующем году, могут подать заявку до 8 декабря 2026 года, пишет газета «Культура».

