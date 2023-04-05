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Сцена / Новости

Финансирование строительства Псковского театра кукол находится под угрозой

25.04.2023 14:29|ПсковКомментариев: 0

Финансирование строительства театра кукол находится под угрозой в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе совещания по реализации национальных проектов в регионе, видео с мероприятия глава региона опубликовал в своем Telegram-канале. 

«Под серьезной угрозой находится финансирование строительства театра кукол. Из-за роста цен на работы и материалы первоначальный замысел оказался нереализуем. Мы подобрали новый объект, но из-за того, что оперативно не смогли проработать вопрос и убедить профильное министерство, есть очень большой риск, что выделенные деньги у нас заберут и результат обнулят», - сказал Михаил Ведерников. 

Ранее сообщалось, что Псковский театр кукол переедет в реконструированную «Таблетку».

Теги: #регион60 #театр кукол #финансирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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