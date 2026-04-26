Выставку о симбирском селе Языкове готовят в Пушкинском Заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят к открытию выставку «Село Языково в изобразительном искусстве и фотографиях». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, материалы для этой экспозиции прибыли в Святогорье из Ульяновска, из Областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Выставка развёрнута в баньке Тригорского — в выставочном зале мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного поэта. Здесь представлены запечатлённые художниками разных поколений и фотографические виды Языкова — от конца XIX столетия (в том числе изображение помещичьей усадьбы, сделанное неизвестным художником в 1893 году) до наших дней. С 1832 по 1838 год здешняя усадьба стала «благодатным убежищем поэта» Николая Языкова, а в сентябре 1833 года, в ходе поездки в Оренбург за материалами о крестьянском восстании под предводительством Пугачёва, село Языково дважды посетил Пушкин. Представлены на выставке и жанровые картины «с участием» двух поэтов, другие материалы.

Отъезд А.С. Пушкина из села Языкова в 1833 году на картине Е.Н. Языковой (2-я пол. XX в.)

из фондов музея имени И.А. Гончарова

Напомним, что ульяновские музейщики не первые предоставляют материалы именно для выставок в тригорской баньке, история которой неразрывно связана с именем их земляка, уроженца Симбирска поэта Языкова, приезжавшего в гости к Алексею Вульфу. Так, к примеру, весной 2024 года здесь была открыта экспозиция «Пушкин и его окружение в графике XX века». А годом ранее в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов был реализован проект «Капитанская дочка». Страницы кинематографической пушкинианы», где можно было увидеть фотографии со сценами из нескольких экранизаций этой «оренбургской» повести Пушкина.

Планируется, что новая выставка «Село Языково в изобразительном искусстве и фотографиях» в мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского Заповедника будет открыта для гостей с 1 мая и до конца текущего года. Вход в экспозицию свободный.