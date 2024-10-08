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В Пскове проходит отчётная конференция реготделения Союза театральных деятелей РФ

В Пскове проходит отчётная конференция Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. В мероприятии принимают участие 46 членов Союза — сотрудники Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, Великолукского драматического театра, Псковского театра кукол, пенсионеры и представители других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фотографии: пресс-служба Псковского театра драмы

Также на заседание прибыл из Москвы начальник Главного управления Центрального аппарата СТД РФ Сергей Шаповалов.

В соответствии с повесткой конференции, с отчетным докладом за период с 5 апреля 2021 года по 27 января 2025 года выступит исполняющий в настоящее время обязанности председателя отделения Александр Овчаренко, отчет о работе представит Контрольно-ревизионная комиссия Псковского отделения СТД, мандатная комиссия, а также состоятся выборы председателя и членов правления Псковского регионального отделения СТД РФ и председателя и членов Контрольно-ревизионной комиссии Псковского регионального отделения СТД РФ.