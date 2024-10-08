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Дмитрий Месхиев возглавил псковское отделение Союза театральных деятелей РФ

Сегодня, 27 января, в Пскове состоялась отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ. Председателем Псковского отделения СТД РФ избран Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина – филиала Национального драматического театра России, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Делегаты отчетно-выборной конференции, представляющие Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина, Великолукский драматический театр, Псковский областной театр кукол и неработающих пенсионеров – в прошлом театральных деятелей, избрали нового председателя на срок до следующей очередной отчетно-выборной конференции. Также на заседание прибыл из Москвы начальник Главного управления Центрального аппарата СТД РФ Сергей Шаповалов.

В новый состав правления Псковского регионального отделения СТД РФ под председательством Дмитрия Месхиева вошли артисты Псковского театра драмы Анатолий Кузьмин (первый заместитель председателя) и Камиль Хардин, актриса Псковского театра кукол Юлия Зубрилина, главный администратор Великолукского драматического театра Татьяна Захарова, заслуженный работник культуры РФ театровед Любовь Никитина, театральный педагог Людмила Масленникова.

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения СТД РФ была избрана актриса Псковского театра драмы, заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова. В состав комиссии вошли актер Псковского театра кукол Борис Поткин и актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко.

«В 2024 году количество зрителей театров Псковской области в совокупности превысило 160 тысяч человек. Это чрезвычайно много и говорит о том, что театр в нашем регионе является рупором. С моей точки зрения, на региональное отделение Союза театральных деятелей РФ должна быть возложена серьезная культурная и социальная миссия», – подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Дмитрий Месхиев обозначил членам Союза первоочередные задачи – увеличение численного состава регионального СТД, усиление социальной помощи театральным работникам Псковской области, поиск партнеров и спонсоров для реализации социальных и творческих проектов, работа с молодежью, организация благотворительных выступлений для военнослужащих и их семей, расширение смотра-конкурса «Признание» и другие.

СТД РФ ведет свою историю с 1877 года. Союз театральных деятелей Российской Федерации сегодня – это более 28 тысяч его членов и 80 региональных организаций в республиках, краях и областях России. Председателем СТД России является народный артист РФ Владимир Машков.

Псковское отделение СТД в разные годы возглавляли заслуженный артист РСФСР Николай Виноградов, заслуженный артист РСФСР Виктор Лукин, артистка Нина Полонская, заслуженная артистка РСФСР Валентина Дворянчикова, артист Сергей Мучеников, заслуженная артистка РСФСР Лариса Крамер, заслуженный артист РСФСР Геннадий Золов, заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Бухарин, с 1986 по 2023 годы – народный артист РФ Юрий Новохижин, с 16 июня 2023 года обязанности председателя исполнял артист Александр Овчаренко.