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Трёхъярусный торт с тремя вкусами смогут попробовать молодожены на «Репетиции вашей свадьбы» в Пскове

Трёхъярусный торт с тремя вкусами от отеля «Покровский» смогут попробовать молодожены на «Репетиции вашей свадьбы», которая пройдет в Особняке Лавриновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области

«Торт — настоящее украшение свадебного вечера и главный сладкий акцент, поэтому его выбору стоит уделить достаточно внимания во время подготовки к вашему празднику», – рассказали в дирекции.

26 февраля отель «Покровский» расскажет, как определиться с весом, дизайном, количеством ярусов у торта и поделится сказочными примерами тортов, которые не только являются вкусным угощением, но и прекрасным украшением на свадьбе. Также гости смогут оценить напитки барного кейтеринга и капкейки кэнди-бара.

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Дресс-код мероприятия – total black.

Подробная информация: +7-913-845-4381; +7-921-508-8280.