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День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта

День открытых дверей для женихов и невест состоится в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку - их ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова.

Приглашенные спикеры - косметолог Ольга Чепурина, визажист-стилист Виктория Марчук и фотограф Любовь Волкова - обсудят с молодоженами следующие темы:

Особенности организации свадебных съёмок.

Фотосессия.

Как грамотно организовать свадебный тайминг выполнения макияжа и прически уже на этапе записи к визажисту?

Как совместить модные тенденции образа невесты с индивидуальностью и предпочтениями?

Зачем и когда нужна пробная версия макияжа и прически именно для невесты?

Как и за какое время лучше начать подготовку кожи и волос?

Какие процедуры для кожи и волос можно и нужно выполнить для максимально ухоженного образа невесты?

Какие процедуры категорически нельзя делать накануне свадьбы?

Как ухаживать за кожей, чтобы даже в случае форс-мажора и без макияжа быть самой красивой?

Вход свободный по предварительной записи.