День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта

День открытых дверей для женихов и невест состоится в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке Лавриновского, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Специально для гостей будет организована экскурсия по особняку - их ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова.
Приглашенные спикеры - косметолог Ольга Чепурина, визажист-стилист Виктория Марчук и фотограф Любовь Волкова - обсудят с молодоженами следующие темы:
Вход свободный по предварительной записи.