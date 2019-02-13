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«Чук и Гек» покажут в Пскове 16 марта

Спектакль «Чук и Гек» покажут 16 марта на большой сцене Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, обращаясь к произведению Аркадия Гайдара, театр сознает сложность и спорность фигуры Гайдара, исторические трагедии и противоречия сталинского времени, описанного в произведении.

Однако спектакль не об этом. Он – о том светлом, пусть и наивном, чувстве общности, которое было свойственно советским людям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Решение режиссеров Ивана Пачина и Тимура Шарафутдинова предложить роли Чука и Гека разным актерам, сменяющим друг друга, не случайное.

Речь о взаимопонимании и взаимовыручке, о способности индивидуальности преодолеть страх перед коллективом. Тема общности в спектакле переплетена с темой страны, темой патриотизма.

Россия в спектакле предстает волшебной страной, страной детской мечты. Она здесь не бюрократическая абстракция. В ключевой сцене спектакля мы видим на сцене людской муравейник: люди разных профессий занимаются каждый своим делом – возникает феерия труда, праздник совместной созидательной работы на благо Родины.

Режиссерам Пачину и Шарафутдинову удалось проскочить между сциллой «постмодернистской иронии», насмешки над идеалами дедов – и харибдой фальшивого казенного патриотизма. Они берут из советского прошлого лишь доброе и светлое – и бережно доносят до новых поколений.

Режиссер Иван Пачин – ученик худрука театра им. Вахтангова Римаса Владимировича Туминаса, выпускник Щукинского театрального училища и верный приверженец вахтанговских традиций.

Спектакль насыщен атмосферой вахтанговской «праздничной театральности», полон эффектных сценических аттракционов, пронизан мягким юмором.

Юные зрители приобщаются к секретам театрального языка, с азартом осваивают его азы. Видят, что по законам театральной условности актеры могут поменяться ролями, переиграть один и тот же эпизод по-разному, стакан и банка из-под икры могут вырасти до гигантских размеров, а поезд и железная дорога могут оказаться крошечными.

Спектакль учит школьников творческому чтению. Прием, согласно которому текст повести читается из партера заслуженным артистом РФ Виктором Яковлевым и одновременно оживает на сцене и на балконе театра, подспудно воспитывает навык глубокого размышления при чтении, сопутствующего творческого фантазирования.

Получит свое удовольствие от спектакля и взрослый опытный театрал, обнаружив в нем остроумные незакавыченные цитаты из спектаклей Славы Полунина, Юрия Бутусова, Юрия Погребничко, Римаса Туминаса и других театральных авторов.

Важными художественными элементами спектакля являются элегантная минималистическая сценография заслуженного художника РФ Александра Стройло, насыщенный, динамичный свет Тимура Шарафутдинова, остроумная синхробуффонада, поставленная Еленой Обуховой. В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев и почти все молодые артисты театра.

Театр учит зрителей помнить о прошлом своей страны, своих корнях – и, смеем надеяться, делает это талантливо, с учетом современных театральных трендов и технологий, добиваясь высокой сценической культуры.

«Чук и Гек» покажут 16 марта в 12:00. Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.