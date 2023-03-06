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Псковский театр кукол станет участником международного фестиваля «Полярная сова»

Псковский театр кукол станет участником I Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова», который пройдёт в Мурманске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В рамках фестиваля мурманчане смогут посмотреть спектакли 16-ти театров-участников из разных городов России и Республики Беларусь.

Театр кукол города Пскова отправится на фестиваль со спектаклем «Вечера на хуторе близ Диканьки» и сыграет его 21 апреля.

Увидеть этот спектакль на сцене псковского театра кукол можно 30 марта в 17.00 Билеты можно приобрести по ссылке или в кассе театра.