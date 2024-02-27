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О своих дебютах в спектакле «Влюбленные» рассказали артисты Псковского театра драмы

О свой первой главной роли в Псковском театре драмы рассказал артист Алексей Ухов в эфире радио ПЛН FM. Напомним, в спектакле «Влюбленные» он сыграет Фульдженцио.

«Я удивился, потому что обычно играю косых и кривых мужчин, и мне нравится это играть. А тут играю такого влюбленного, вспыльчивого парня. Это что-то новое, я такого еще не играл. Поэтому ответственно. Не хочется провалиться, но у меня прекрасные партнеры рядом, которые всегда помогают», - рассказал Алексей Ухов.

Также отметим, что дебют произойдет не только у Алексея Ухова, но и у артистки Псковского театра драмы, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарьи Чураевой.

Спектакль «Влюбленные» относится к жанру комедии характеров. Артистка поделилась, что в ее карьере постановка «Влюбленные» первая в таком жанре.