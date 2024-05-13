Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере спектакля «Амфитрион»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Уже завтра, 14 мая, в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Амфитрион», созданного по пьесе Жан-Батиста Мольера. В основе произведения лежит античный мифологический сюжет о зачатии Геракла. Подробнее о работе над постановкой в студии «ПЛН FM» расскажут режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев и художник спектакля, главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов.

Ведущая Анастасия Сливинская.

Трансляция завершена.