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Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоится в Пскове

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» пройдет в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В День Победы на спектакль приглашены люди, судеб которых непосредственно коснулась война, защитники Отечества разных поколений, юнармейцы. Зрителями праздничного показа станут дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, воспитанники патриотических молодежных объединений.

Перед спектаклем Псковский театр драмы проведет акцию «Бессмертный полк». Все сотрудники театра выйдут к центральному входу с портретами своих родственников, которые сражались на фронте или помогали в тылу. Так театр встретит зрителей праздничного показа.

Кроме того, все праздничные выходные у входа в театр выставлены баннеры — «Бессмертный полк» Псковского театра драмы. Это портреты ветеранов из семей сотрудников театра.

Напомним, премьера музыкального спектакля театра к 80-летнему юбилею Великой Победы посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Актеры и музыканты театра исполняют песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе. Со сцены звучат солдатские письма, в основном написанные псковичами, и стихи. Режиссер спектакля – Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского театра драмы.