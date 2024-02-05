Сцена / Выставки

Более 30 авторских полотен Юрия Вороненко представят в Пскове

С 22 февраля псковская художественная галерея «Дар» открывает персональную выставку художника Юрия Вороненко «От реализма до мистерий», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

Экспозиция состоит из более чем 30 работ художника.

«Всех, кто готов смотреть, пробовать "на вкус", пытаться "услышать" и открыть путь к себе, к своему внутреннему компасу — своему сердцу, мы будем ждать вас на выставке!» - сообщили в галерее.

Адрес: город Псков, улица Советская, дом 111, псковская художественная галерея «Дар».

Телефон для справок: 8 (8112) 61-00-36, +7(911)359-39-28.

Вход свободный.