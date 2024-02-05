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Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров

Выставка, приуроченная к 60-летию псковского художника Александра Бушуева, откроется 11 марта в 18:00 в Доме офицеров Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Дом офицеров Пскова

«Сегодня повсюду, куда ни шагни - корпоративы, завтра - цветы и поздравления, пробки и суета, а вот именно сейчас, мне кажется, есть минутка для вдоха-выдоха и приятных размышлений о том, что у нас впереди. А впереди у нас вернисаж. На сей раз открывается большая (более 140 работ) персональная выставка Александра Бушуева», - сообщили в Доме офицеров.

Российский художник, общественный деятель, меценат, участник творческой группы «Митьки», президент творческого клуба «Феникс», основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» живет и работает во Пскове, ведет активную творческую, общественно-просветительскую и благотворительную деятельность.

Родился 11 марта 1965 года в Ленинграде в семье молодых педагогов. Детство провел в Пскове. Окончил Ленинградское речное училище. Рисовать начал в 33 года. В 1999-м получил приглашение провести выставку в городе Олимпия, штат Вашингтон, США.

Работы художника находятся в музеях: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; Пушкиногорский музей имени А. С. Пушкина, государственный Санкт-Петербургский музей «Царскосельская коллекция»), государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»; Рижский музей наивного искусства, остров Андрейсала, Латвия; Музей Кондаса, город Вияльянди, Эстония; Музей творческого объединения «Митьки», Санкт-Петербург; Музей современного искусства POP UP Museum, Москва; «Музей Традиции / Музей Органической Культуры», Коломна; галерея «Дар».