Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта

Открытие выставки «Новгородский колорит» состоится в псковском Доме ремесел 19 марта в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.
Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества
Экспозицию представляет областное автономное учреждение культуры и искусства «Нотка» Новгородского областного Дома народного творчества.
На выставке будут представлены работы из коллекции дома народного творчества:
Изюминкой выставки станет вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.
Выставка будет проходить в рамках плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.