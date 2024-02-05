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Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта

Открытие выставки «Новгородский колорит» состоится в псковском Доме ремесел 19 марта в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Экспозицию представляет областное автономное учреждение культуры и искусства «Нотка» Новгородского областного Дома народного творчества.

На выставке будут представлены работы из коллекции дома народного творчества:

керамика,

вышивка,

исторический и народный костюм,

береста и новгородская резьба по дереву.

Изюминкой выставки станет вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.

Выставка будет проходить в рамках плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.