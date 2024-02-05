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Сцена / Выставки

Более 50 картин представят на выставке к 20-летию движения «ПсковАРТ»

22.04.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

Более 50 полотен представят на выставке «ПсковАРТ – нам 20 лет», которая откроется в Пскове 23 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Ирина Жбанова. 

Фотографии: «ПсковАРТ»

Торжественное открытие состоится в галерее «Дом на набережной» в 17.00. В рамках выставки публике представят несколько арт-объектов, а также работы действующих и ушедших из жизни членов «ПсковАРТа», таких как Владимир Бердышев, Влад Выговский и Анатолий Портнягин, а также работы Геннадия Байгулова, мастерская которого ранее находилась в Доме Сафьянщикова.

Напомним, региональное общественное движение «ПсковАрт» образовано в 2005 году и в апреле текущего года празднует свой 20-летний юбилей. Выставка будет работать до 1 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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