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С Днем всех влюбленных… в себя?

Что такое любовь? Каждый вкладывает в это понятие свое значение. В основном все говорят об ощущении себя в любви. Есть человек, который проявляет внимание и заботу, принимает, как кажется, нас такими, какими мы не являемся. Ведь начало всех отношений - это обман. Мы всегда «стараемся» понравиться, сделать все для того, чтобы нас заметил и проявился желанный человек. Когда у нас это получается, мы уже не «стараемся» и можем показать себя во всех наших проявлениях, в том числе не в самых лучших качествах.

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Почему бы в ощущении любви не начать с себя? Быть честным по отношению к себе и к другому. Прийти на первое свидание с понравившимся человеком в повседневной одежде, заказать то, что нравиться в кафе, показать свои эмоции, когда тебе понравилась шутка, или сказать в лицо то, с чем действительно не согласна, говорить с партнером о том, как ты представляешь ваши отношения в будущем, и обязательно спросить мнение человека, пусть очень отличающееся от вашего. Тогда бы никто не женился и не выходил бы замуж. На самом деле - нет, у человека есть инстинкт продолжения рода. Единственное, чего можно было бы избежать - это разводов в так называемые кризисы брака. По статистике, на 10 браков в России приходится 7 разводов. В 2022 году только за январь-октябрь в России зарегистрировали 868,7 тысячи браков и 567,3 тысячи разводов.

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Конечно, честность - не всегда гарант успеха семейной жизни, ведь здоровые отношения - это труд. Еще большой ошибкой является то, что люди не успевают понять, из какой семьи партнер. Ведь у нас нет другого примера, как только наша собственная семья, семья родителей, возможно, бабушек и дедушек. Если девушка видит хорошее отношение папы к маме, то и в своей семье она хочет этого. Но не факт, что парень видел это в своей семье. Возможно, отец был равнодушен к потребностям мамы, просто все время работал, а жена его все время ждала с накрытым столом, и все равно ему было трудно угодить. И вот молодая пара решается на брак, а уже через несколько месяцев все становится понятно: парень также равнодушен к стараниям жены, а она несчастна, потому что больше не чувствует его заботы и внимания.

Примеры «несчастливых» отношений я очень часто встречаю в своей практике. Всегда интересуюсь семейными отношениями не только пары, но и родителей, потому что очень важно знать, как сын относится к маме. Если прекрасно, то, скорее всего, он будет уважать свою женщину. И наоборот, какие отношения у дочки с папой: если прекрасные, то в своем мужчине она будет видеть мужчину, а если отца в жизни девочки не было или не было проявлений отцовских чувств, то девушка, скорее всего, будет требовать от партнера тех проявлений, которых не было от папы.

Так, а теперь о любви с психологической точки зрения. Наука дает такие определения любви: любовь — это отравление организма человека натуральным внутренним гормоном окситоцином. Благодаря ему человек испытывает потребность одаривать своей любовью других людей и быть любимым. Любовь — это нервное расстройство, при котором человек совершает необдуманные поступки, пребывает в состоянии прострации, наблюдается ухудшение памяти. Любовь — это обычная привычка двоих людей, которым удобно и комфортно быть рядом. У них выработалась привычка друг к другу, вместе они считают себя счастливой парой.

Все эти понятия имеют право быть, и я уверена, что состояние любви — это что-то прекрасное, ведь только в этом состоянии мы считаем и себя и партнера идеальным. Как же чудесно мы себя ощущаем в предвкушении встречи с любимым, хочется весь мир обнять. Жизнь играет новыми красками, замечаем только хорошее, с лица не сходит улыбка. Это прекрасно! Замечали, как же мы любим себя в состоянии влюбленности? А если по каким-то причинам мы не можем быть с человеком, любовь к себе тоже исчезает вместе с партнером? Так может быть, любовь — это не чувство к другому, а чувство к самому себе?

Анна Чуева