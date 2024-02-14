Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
Анна Чуева Публикаций: 3
14.02.2024 10:181 С Днем всех влюбленных… в себя? 08.01.2024 11:272 А что скажут люди? Бессознательный или осознанный страх чужого мнения 05.12.2023 10:392 Заметки психолога: скажи мне, кто твой дед Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 12.02.2024 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе
Блоги / Анна Чуева

С Днем всех влюбленных… в себя?

14.02.2024 10:18|ПсковКомментариев: 1

Что такое любовь? Каждый вкладывает в это понятие свое значение. В основном все говорят об ощущении себя в любви. Есть человек, который проявляет внимание и заботу, принимает, как кажется, нас такими, какими мы не являемся. Ведь начало всех отношений - это обман. Мы всегда «стараемся» понравиться, сделать все для того, чтобы нас заметил и проявился желанный человек. Когда у нас это получается, мы уже не «стараемся» и можем показать себя во всех наших проявлениях, в том числе не в самых лучших качествах.

 

Изображение от Freepik

Почему бы в ощущении любви не начать с себя? Быть честным по отношению к себе и к другому. Прийти на первое свидание с понравившимся человеком в повседневной одежде, заказать то, что нравиться в кафе, показать свои эмоции, когда тебе понравилась шутка, или сказать в лицо то, с чем действительно не согласна, говорить с партнером о том, как ты представляешь ваши отношения в будущем, и обязательно спросить мнение человека, пусть очень отличающееся от вашего. Тогда бы никто не женился и не выходил бы замуж. На самом деле - нет, у человека есть инстинкт продолжения рода. Единственное, чего можно было бы избежать - это разводов в так называемые кризисы брака. По статистике, на 10 браков в России приходится 7 разводов. В 2022 году только за январь-октябрь в России зарегистрировали 868,7 тысячи браков и 567,3 тысячи разводов.

Конечно, честность - не всегда гарант успеха семейной жизни, ведь здоровые отношения - это труд. Еще большой ошибкой является то, что люди не успевают понять, из какой семьи партнер. Ведь у нас нет другого примера, как только наша собственная семья, семья родителей, возможно, бабушек и дедушек. Если девушка видит хорошее отношение папы к маме, то и в своей семье она хочет этого. Но не факт, что парень видел это в своей семье. Возможно, отец был равнодушен к потребностям мамы, просто все время работал, а жена его все время ждала с накрытым столом, и все равно ему было трудно угодить. И вот молодая пара решается на брак, а уже через несколько месяцев все становится понятно: парень также равнодушен к стараниям жены, а она несчастна, потому что больше не чувствует его заботы и внимания.

Примеры «несчастливых» отношений я очень часто встречаю в своей практике. Всегда интересуюсь семейными отношениями не только пары, но и родителей, потому что очень важно знать, как сын относится к маме. Если прекрасно, то, скорее всего, он будет уважать свою женщину. И наоборот, какие отношения у дочки с папой: если прекрасные, то в своем мужчине она будет видеть мужчину, а если отца в жизни девочки не было или не было проявлений отцовских чувств, то девушка, скорее всего, будет требовать от партнера тех проявлений, которых не было от папы.

Так, а теперь о любви с психологической точки зрения. Наука дает такие определения любви: любовь — это отравление организма человека натуральным внутренним гормоном окситоцином. Благодаря ему человек испытывает потребность одаривать своей любовью других людей и быть любимым. Любовь — это нервное расстройство, при котором человек совершает необдуманные поступки, пребывает в состоянии прострации, наблюдается ухудшение памяти. Любовь — это обычная привычка двоих людей, которым удобно и комфортно быть рядом. У них выработалась привычка друг к другу, вместе они считают себя счастливой парой.

Все эти понятия имеют право быть, и я уверена, что состояние любви — это что-то прекрасное, ведь только в этом состоянии мы считаем и себя и партнера идеальным. Как же чудесно мы себя ощущаем в предвкушении встречи с любимым, хочется весь мир обнять. Жизнь играет новыми красками, замечаем только хорошее, с лица не сходит улыбка. Это прекрасно! Замечали, как же мы любим себя в состоянии влюбленности? А если по каким-то причинам мы не можем быть с человеком, любовь к себе тоже исчезает вместе с партнером? Так может быть, любовь — это не чувство к другому, а чувство к самому себе? 

Анна Чуева 

Теги: #любовь #День святого Валентина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 147 человек
14.02.2024, 11:070 Путин подписал закон о борьбе с «наливайками» 14.02.2024, 11:020 Из-за погодных условий в Пскове увеличилось число обращений в травмпункт 14.02.2024, 10:520 «Гайд-парк»: глава Псковского района Наталья Федорова о значимых проектах 2024 года 14.02.2024, 10:310 Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает 6 лет со дня своего основания
14.02.2024, 10:260 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 9 по 17 июня 14.02.2024, 10:181 С Днем всех влюбленных… в себя? 14.02.2024, 10:120 Около 8 тысяч жителей Псковской области ознакомились с экспозицией «Поезд Победы» 14.02.2024, 10:030 Электросчетчики горели в доме на улице Розы Люксембург в Пскове 13 февраля
14.02.2024, 09:550 Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии 14.02.2024, 09:411 До последнего солдата 14.02.2024, 09:280 Исторические полы обнаружили реставраторы в приделе Троицкого собора в Пскове 14.02.2024, 09:211 Великолукский студент победил борца из Латвии и стал бронзовым призером чемпионата Европы
14.02.2024, 09:150 Центробанк хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита 14.02.2024, 09:010 Департамент полиции Эстонии предупреждает россиян о возможном закрытии границы 14.02.2024, 08:540 Учительница из Пензы совратила 15-летнего ученика и платила ему за молчание 14.02.2024, 08:400 Россиянам предлагают дать право отказываться от посмертного вскрытия через «Госуслуги»
14.02.2024, 08:260 Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок 14.02.2024, 08:110 В России создали аналог Tinder с ИИ 14.02.2024, 07:541 День святого Валентина отмечают 14 февраля 14.02.2024, 07:350 Игорь Романов возглавит региональное отделение после объединения «Партии роста» и «Новых людей»
14.02.2024, 07:190 Проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из Госдумы 14.02.2024, 07:000 Онлайн-сервисам могут запретить сбор лишних персональных данных о гражданах 13.02.2024, 22:000 О научных открытиях поговорили в псковском учебно-консультационном пункте СИЗО-1 13.02.2024, 21:520 Борис Елкин посетил «Поезд Победы»
13.02.2024, 21:400 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах, направленных на профилактику ДТП 13.02.2024, 21:300 Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда 13.02.2024, 21:280 Пострадавшую в ДТП в Псковской области девочку доставили в клинику Санкт-Петербургского университета 13.02.2024, 21:200 Псковским лицеистам рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх
13.02.2024, 21:140 Футболист из Великих Лук Елизар Мартыненко перешел в петербургскую команду «Алмаз-Антей» 13.02.2024, 21:000 Федеральный проект «Классика: история и современность» пройдет в Псковской области 13.02.2024, 20:400 В Минэкономразвития заявили об исторически низком уровне проверок бизнеса 13.02.2024, 20:361 Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз
13.02.2024, 20:200 Лекции по истории для новых регионов подготовили в Псковском музее-заповеднике 13.02.2024, 20:120 Михаил Ведерников проконтролировал ремонт социальных объектов в Дедовичском районе 13.02.2024, 20:000 Пропавшего молодого человека в куртке Nike разыскивают в Пскове 13.02.2024, 19:500 Гололед сохранится по Псковской области 14 февраля
13.02.2024, 19:400 «Масленичные вечерки» для членов профсоюзов проведут в Великих Луках 13.02.2024, 19:300 Студенты и члены Молодёжного парламента обсудили возможности ДЭГ с руководителем избиркома 13.02.2024, 19:200 Более 350 млн рублей направили на пособие по уходу за ребенком для работающих псковских родителей за 2023 год 13.02.2024, 19:100 Александр Гуцан ознакомился с работой псковского отделения Фонда «Защитники Отечества»
13.02.2024, 19:000 Полицейские приглашают на экскурсии в Музей истории органов внутренних дел Псковской области 13.02.2024, 18:451 Книгу «Солянка по-афгански» презентуют в Пскове 13.02.2024, 18:271 Россия нарастила экспорт рыбы в 2023 году 13.02.2024, 18:150 Более 100 мероприятий пройдут в Псковской области в честь 225-летия Александра Пушкина
13.02.2024, 18:003 Пять фиктивных браков для легализации иностранцев в РФ расторгли в Псковской области 13.02.2024, 17:570 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, смена концепции и чемодан без ручки. ВИДЕО 13.02.2024, 17:530 Граждане Южной Азии пытались незаконно пересечь границу страны в Псковской области 13.02.2024, 17:490 «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в Пскове
13.02.2024, 17:480 Найденные в Псковской области останки воина перезахоронят на семейном кладбище 13.02.2024, 17:431 До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 февраля 13.02.2024, 17:422 Андрей Ульянов: Камеры в Пскове устанавливают согласно концепции 13.02.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля
13.02.2024, 17:301 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, смена концепции и чемодан без ручки 13.02.2024, 17:282 Тариф на вывоз ТКО снизили в Псковской области по требованию прокуратуры 13.02.2024, 17:180 О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки 13.02.2024, 17:170 Движение транспорта на участке улицы Садовой в Великих Луках закроют более чем на месяц
13.02.2024, 17:100 Военкоры станут ветеранами? 13.02.2024, 17:040 Администрация Пскова еженедельно рассматривает порядка 50 заявок на размещение вывесок 13.02.2024, 16:512 Повестки в военкомат получили 8 мигрантов в Пскове с начала февраля 13.02.2024, 16:370 «Кузница»: Есть ли эффективный способ борьбы с вандализмом в Пскове? ВИДЕО
13.02.2024, 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом 13.02.2024, 16:160 Зимний марафон «Сила России» стартует в Псковской области 13.02.2024, 16:120 Салфетку из McDonald’s продают в Пскове за 300 тысяч рублей 13.02.2024, 16:030 Два человека погибли в дорожной аварии в Стругокрасненском округе
13.02.2024, 16:020 «Беседка»: В ожидании «Волшебной горы». ВИДЕО 13.02.2024, 15:550 Александр Борисов — о миссии Российского военно-исторического общества и работе регионального отделения 13.02.2024, 15:470 Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к могиле Героя Советского Союза в Дедовичах 13.02.2024, 15:460 В России приостановили реализацию отдельных партий воды «Джермук»
13.02.2024, 15:320 Андрей Ульянов: Многие вандалы — безработные 13.02.2024, 15:300 Охотники добыли волка в Псковском районе 13.02.2024, 15:233 Псковича задержали за попытку дать взятку для встречи с братом в СИЗО 13.02.2024, 15:210 Михаил Ведерников и Александр Беглов подписали план по развитию сотрудничества между Петербургом и Псковской областью
13.02.2024, 15:130 В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино 13.02.2024, 15:100 Александр Борисов: «Музей партизанской славы» - важное событие для области 13.02.2024, 14:550 «Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу? ВИДЕО 13.02.2024, 14:450 Сотни вывесок в Пскове пришлось демонтировать за счет бюджета
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru