Общество

Количество свадеб резко сократилось в Псковской области в 2023 году

3 540 браков заключили в Псковской области в январе-ноябре 2023 года. За аналогичный период 2022 года в регионе поженились 4 320 пар. Такие данные приводятся в сборнике Псковстата о социально-экономическом положении Псковской области в январе-декабре 2023 года.

Число свадеб в Псковской области таким образом сократилось на 780 единиц. При этом количество разводов осталось примерно на том же уровне.

В январе-ноябре 2022 года в регионе развелись 2 739 пар, за аналогичный период 2023 года брак расторгли 2 643 пары. Таким образом, число разводов сократилось на 96 единиц.