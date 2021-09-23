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Как поменять пол за 10 минут в псковской поликлинике

Обнаружено новое опасное последствие коронавируса – он помогает менять пол. В псковской поликлинике на Индустриальной успешно освоили операцию по перемене пола без применения хирургического вмешательства. Вся процедура занимает примерно 10 минут, я успешно прошел ее дважды. Сначала стал женщиной на несколько дней, а потом сделал обратную операцию.

Все происходит очень скучно и банально. Никаких тебе операционных, кровавых простыней и циничных хирургов. Просто сидит бабуля в окошке. Ты тупо ждешь в очереди (это же 3-я поликлиника, здесь все по очереди, даже бомжовый туалет), даешь бумажку и выходишь.

Вот как это было. Переболев «ковидом», я успешно закрыл 19-дневный больничный. По крайней мере, сначала думал, что успешно. Спустя 6 дней после выхода на работу в холодильнике стало совсем грустно. Тогда я и решил поинтересоваться, почему не приходят деньги по больничному. Работодатель оплатил свою часть больничного очень быстро, а вот обещанное от государства подзастряло где-то в обширных недрах Фонда социального страхования.

Ситуация странная. Вообще электронный больничный - это удобно, деньги по нему приходят быстро. Опять же, можно отслеживать статус через личный кабинет на сайте ФСС и госуслуг. Открылся больничный - получил уведомление на почту, закрылся - получи новое. В личном кабинете можно посмотреть и статус: начислено, оплачено. Обычно все работает так, но не в этот раз.

Открываем сайтик ФСС, заходим в личный кабинет, проверяем. И что мы там видим? Все данные правильные, кроме пола. Денис Бахтин, «пол женский».

Больше всего удивился не я, а наш бухгалтер. Электронный больничный «не прошел» в Фонде социального страхования из-за ошибки с полом, который произвольно определили в поликлинике. Чтобы это выяснить, нашему бухгалтеру пришлось несколько часов безуспешно дозваниваться до фонда. В нужном отделе (злокозненно?) не принимают входящие звонки. Позвонили только на следующий день, получив письменное обращение от работодателя на бланке организации. А то, что данные не приняты, в Фонде социального страхования никого не интересует.

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А теперь переходим к самому главному. Накосячили в поликлинике, документы не принимают в фонде. Две государственные организации между собой не хотят и не могут никак договориться в порядке межведомственного взаимодействия. Работник должен сам дойти ножками до поликлиники, аннулировать старый больничный и получить новый. Вот такая вот цифровизация и «Электронное правительство».

Напомню еще раз, речь идет об электронном больничном. К нему прилагается самая обычная бумажка с номером. Ее дают отболевшему работнику только для того, чтобы он не забыл номер больничного листа по дороге в бухгалтерию. Из персональных данных она содержит только ФИО и номер СНИЛС. Даты рождения и пола нет. Узнать об ошибке не могли ни я, ни бухгалтерия. В бухгалтерской программе пол не отображается.

На улице Кузнецкой отделение Фонда социального страхования занимает огромное здание. Мне становится все более любопытно, чем же так сильно заняты его многочисленные обитатели, что не в силах поднять трубку и позвонить в организацию, предупредить об ошибочных данных? Тем более, раньше такая опция была, но сейчас почему-то все сломалось.

Отдельной «благодарности» заслуживает третья поликлиника. Сначала я хотел зайти в кабинет начмеда или главврача и поскандалить. Но потом подумал, что это же придется идти и скандалить. Думаю, лучше здесь напишу, чтобы все знали про успехи городской поликлиники. Дама в окошке с больничными и не подумала извиниться. Я не прошу падать в ноги и молить о пощаде. Можно было ограничиться буркнутым под нос «извините». Почему у нас автобусный парк извиняется за все причиненные неудобства, а медработники – нет? Нежелание признавать свои ошибки и чванство – это такой фирменный стиль псковской медицины?

P.S. Денег все еще нет, а 10 календарных дней заканчиваются сегодня.

Денис «неделю был женщиной» Бахтин