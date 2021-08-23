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Смена пола

Одно из худших решений, которые можно принять летом - начать делать капитальный ремонт в квартире своими руками, с привлечением минимального количества специалистов, и обладая весьма скромным бюджетом. Усугубит ваше положение, если вы лицо женского пола без необходимых навыков и опыта.

Психологи считают, что женская психика более гибкая, что позволяет быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям. Проверить это утверждение я решила на своем опыте. Первый шаг к успешному ремонту для девушки - смена пола. Как оказалось впоследствии, этот момент стал бы решающим во всем процессе, но, увы, я планировала эту процедуру исключительно на жилплощади. Какие материалы покупать? Сколько? Где? Что вообще делать со старым деревянным покрытием? Вопросов больше, чем ответов.

Найти истину я решила у мастеров по ремонту квартир с Авито. Однако их предложения не отличались разнообразием вариантов, варьировалась исключительно цена. Доходила она почти до сотни тысяч за новый пол из досок (без учета стоимости материалов) в небольшой старой однушке. Некоторые мастера позиционировали себя высококлассными профессионалами и эстетами, за что полагалось доплатить.

Поиски вариантов побюджетнее привели к тому, что старый пол согласились вынести друзья с «фомкой» и мусорными мешками. Они же отломали и выбросили остатки старой советской плитки на кухне и в ванной. После того, как все это перешло в ведение регоператора по обращению с ТКО, пришлось быстро решать вопрос с проводкой. Благо электрик знакомый был. Штобление стен и потолка окончательно развеяло мои надежды на то, что обои хотя бы в кладовке удастся сохранить. Так ремонт обрел масштабы колоссальные и стал необратимым.

Чтение статей в интернете помогло принять стратегически важное решение - пол сделать деревянным, из досок. Эпопея с поиском мастера продолжилась. Кому-то не хотелось возиться с небольшой и хитро спланированной жилплощадью, кто-то был готов, но по-прежнему за весьма существенную сумму, а некоторые мастера наотрез отказывались «говорить с бабой». Мол, мужика своего приведи, вот с ним и порешаем. После долгих поисков судьба подкинула пару молодых людей, которые были весьма адекватны и попросили психологически приемлемую цену за свою работу. Подозрения промелькнули только тогда, когда приложение Гетконтакт показало, что у некоторых их бывших клиентов номера строителей были записаны как #кидаетнаденьги и #никогданеобращайтесь. Однако в утро закупки материалов ребята, словно владеющие телепатией, сами заговорили на эту тему и рассказали невероятные истории о неадекватных клиентах...

Очень скоро выяснилось, что эти двое из ларца неверно рассчитали количество стройматериалов для покрытия пола во всей моей квартире, досок и прочих составляющих понадобилось ровно в три раза больше. Суммируем сюда же доставку покрытий, за которую так же пришлось заплатить трижды. Неприятные обстоятельства. В итоге: что-то они привинтили, как-то положили, пробили откос одного окна в комнате, оставили много дырок у стен и были таковы. После этого ремонт стал существенно затягиваться по разным причинам, что меня вначале злило, а потом даже порадовало: через пару месяцев пол стал жить самостоятельной жизнью, и доски пошли гулять, как им завещали мастера с Авито. Спасибо, что линолеум не успели постелить сверху.

Второй стратегически важной точкой ремонта были работы в небольшом смежном санузле. Мастера по этим работам показали новые грани псковского сервиса: не отвечать на сообщения и звонки, договариваться о встрече и не приходить на нее, попадать в квартиру и отказываться даже смотреть объект ремонта, обещать рассчитать стоимость работы и бесследно исчезать. Мои печали утолила моя подруга, в том числе и по несчастью, которой удалось летом найти мастера по укладке плитки в ванной и сопутствующим работам. Она, в отличие от меня, смотрела дальше сервисов с объявлениями и активно опрашивала продавцов в строймагазинах и всех своих знакомых. Однажды после работы у нее, зашел мастер ко мне и ...развел руками. Не делал, говорит, такой работы, но возьмусь. Попросил отвезти его к товарищу за консультацией. Хоть и приходил без измерительной рулетки, сказал, сколько материалов и каких нужно купить. Уже опыт с полом показал, что в наше время нельзя верить никому, даже почтенному господину. Потому я сама решила провести перерасчет стройматериалов. Не удивительно, но факт: они оказались посчитаны неправильно. Второй раз наступать на грабли я не стала.

В чем мораль этих коротких ремонтных зарисовок? Интернет реально знает больше, чем каждый второй строитель, приглашенный вами по объявлению. В сфере оказания услуг принято предупреждать население о мошенниках, но почему-то все умалчивают об некомпетентных идиотах. А ведь их гораздо больше! Копи деньги летом, планируй ремонт зимой, учись пользоваться перфоратором и выбирать металлопрофиль - вот такие заповеди должны быть у современной девушки, которая отважится на ремонт в одиночку. Психологи, конечно, правы насчет гибкости женской психики, и давно доказано, что нервы восстанавливаются. Но градус доверия к ремонтно-строительным способностям мужчин, увы, никогда не станет прежним.

Дина Дабришюте