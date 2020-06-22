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Молодежь и пустота

Для 106 618 человек в Псковской области приближается праздник. Нет, не профессиональный. А как бы это точнее сказать - демографический, что ли. День молодежи. Шестая часть жителей региона может себя причислить к этой группе.

Молодежь снова подходит к празднику без федерального закона о своем статусе. Глава Росмолодежи Александр Бугаев год назад резонно заметил, что «мы не можем принимать пустые документы». Мол, уже раз пять-шесть «к этому снаряду подходили». Но в желании сделать настоящий, а не декларативный документ, так ни к чему и не пришли. Как поется в детской песенке, попа есть, а слова нету.

Фото Вадима Боченкова.

В Псковской области с 2011 года как раз такой декларативный закон о молодежи и существует. Читать его можно хоть по диагонали, хоть снизу вверх, хоть справа налево. Смысла не добавится, все статьи написаны будто при помощи «Торжественного комплекта» Остапа Бендера. Тот придумал «Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей». Несколько фраз из нашего закона о двадцати трех статьях: «создание условий», «реализация мер», «развитие практики», «формирование и разработка», «интеграция молодых граждан», «распространение программ». Сколько не читай, слаще во рту не станет. Конкретики ровно ноль. Что должно государство молодежи? Чем молодежь может помочь своей области? За ответами точно не сюда.

Молодежь у нас в стране - это те, кому 14-29 лет. Довольно широкая возрастная группа с очень разными потребностями. На верхней ее границе - самые экономически и демографически активные. Заводят семьи, берут ипотеки, копят на путевку к морю. Увы, не всегда в Псковской области, даже если здесь родились. «Пед - Питер»: схема старая, но до сих пор рабочая. А у оставшихся, это мои личные наблюдения, левеют политические взгляды. Ширится фантомная ностальгия по стране, которую удалось застать только младенцем. Самое ценное семейное имущество - приватизированная старшим поколением квартира. И она как раз оттуда, тоже родом из СССР. Сегодня краеугольный квартирный вопрос решить куда как сложнее, а жизнь в целом значительно более непредсказуемая, а оттого более тяжелая.

Фото Вадима Боченкова.

Каждый день у молодежи, вылетевшей из-под родительского крыла - это погоня за куском хлеба. При этом начисто отсутствует идеологическая платформа. В Союзе строили или делали вид, что строят коммунизм. Какую прекрасную Россию будущего создаем мы? Хоть у кого-то из взрослых есть внятный ответ? Да тут еще и Ленин снова становится супер-звездой мирового масштаба. На днях на Западе Германии установили первый в стране памятник вождю.

Активисты движения Black Lives Matter (оно может восхищать или бесить, но точно сильно поменяет мир) нарисовали на памятнике Колумбу в Майами серп и молот. Протестующие сносят статуи своим великим предкам, но дедушку Ленина не трогают, сбиваются вокруг него в стаи в Сиэтле. Что же получается, родители так яростно открещивались от Союза, желая стать частью «цивилизованного мира», а этот мир вдруг пожелал развернуться в сторону развитого социализма?

Но вернемся к празднику. В доковидные времена отмечали каким-нибудь концертом. Именно «каким-нибудь». Сможете сходу вспомнить, кто выступал в прошлом году? Ну то-то же.

Посмотрим, что ждет нас в этом году.

Молодежный центр готовит квиз - интеллектуальную игру, которая пройдет онлайн. Участвовать можно индивидуально или командой. Ссылка для регистрации появится в сообществе Центра «ВКонтакте» на этой неделе.

«Вечевой орден» выводит своих адептов в офлайн. Общественники проведут территориальную поисковую игру с элементами ориентирования. Онлайн-составляющая тоже будет, но искать заданные точки нужно будет на реальных улицах.

Областное управление общественных проектов и молодежной политики собирает сейчас из районов снимки молодежи с буквами в руках. Их объединят в общий коллаж «Я люблю Псков» и выложат в соцсети. В «Инстаграме» управления со дня на день появится маска, посвященная поправкам в Конституцию, ее выход приурочен ко Дню молодежи. Еще одна акция от управления тоже для соцсетей. В фотозонах, места которых пока не определены, появятся четыре рамки а-ля «Инстаграм», по две на Псков и Великие Луки. Берешь такую в руки, снимаешься внутри, выкладываешь в соцсети. Все, считай, отметил.

Что точно пройдет в реальной жизни, так это запрет на продажу алкоголя. С 2015 года День молодежи входит в число дат, на которые распространяется запрет розничной продажи алкоголя. В этом году, напоминаю, 27 июня выпадает на субботу. Но, как известно, псковские наливайки эту проблему молодежи и тех «кому за» давно и успешно решили.

С наступающим.

Юлия Магера