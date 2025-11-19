Псковcкая обл.
Юлия Магера
Блоги / Юлия Магера

До фонаря

19.11.2025 15:32|ПсковКомментариев: 0

У псковичей радость от первого снега во многом связана с тем, что город стал светлее. Зимние осадки немного разбавили уже привычную в ноябре серость и тусклость. И если днем она связана с естественными природными циклами на географической широте, где псковичам повезло поселиться, то вечером все дело в качестве работы уличных светильников или вовсе их отсутствии. Есть, куда стремиться — это признают и городские власти. Чиновники — такие же заложники сложившейся системы функционирования уличного освещения. О ее особенностях в своей авторской колонке пишет обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Псков и ноябрь созданы парой. Если кто-то попросит описать сейчас город одним словом, то это будет — серенький. Сливаются воедино воды Великой, крепостные стены, небо. Перетекают друг в друга бесконечным отражением, создавая рекурсию безысходности. Потом что во время года, когда обнажается суть вещей, видно становится и другое: что ничего не видно. Буквально. В Пскове солнце садится об эту пору еще до пяти вечера. Получается, что вообще все жители, трудятся они сменами или на пятидневке, домой с работы возвращаются самой настоящей ночью, пусть даже на часах всего 18 или 20 часов. Идем и едем в темноте — и это тоже следует понимать буквально. А все от того, что фонари — там, где они есть, это важное уточнение — если что и освещают, то кружок земли под собою.

В Пскове темно. Факт неоспоримый, как ноябрь на календаре. Все, что днем серо и тускло в силу географической широты, вечером превращается в черное — в силу слабого уличного освещения.

Оставим пока вопрос удобства, давайте для начала поговорим о безопасности. У Госавтоинспекции такого понятия как «ДТП из-за слабого освещения» не существует. Соответственно, нет и статистики. Но каждый автовладелец может подтвердить, что вечером на наших дорогах нужно выкручивать бдительность на максимум — не видно ни зги. Или ты, или в тебя, или рискуешь сбить пешехода. Особенно учитывая любовь наших сограждан к серенькой одежде (а как еще прикажете одеваться в ноябре?) и нелюбовь к светоотражающим элементам на ней.

Освещение пятнами и только одной стороны даже на улице Некрасова.

Дороги в световых «колдобинах» - черных пятнах между фонарями. Тут чуть подсвечено — а сюда уже не добивает. Много где освещенность пешеходных переходов не соответствует нормам. Мы пять лет назад с главным инженером движения «Убитые дороги» Николаем Мельковым объехали город с люксометром наперевес.

20.11.2020 10:087 В потемках

Картина — мрачная. Кое-где прибор показывал круглый, как дырка от бублика, ноль. То есть тотальное отсутствие света. Между прочим, на довольно оживленной улице.

И с тех пор светлее не стало, хотя прошла реконструкция нескольких улиц, во время которой можно было бы, как говорят специалисты, выстроить световой поток.

«В целом, необходимо пересматривать всю концепцию освещения, водители фиксируют, что ездить некомфортно», - на днях в программе «Дневной дозор» на «ПЛН FM» (102.6 FM) Николай Мельков подтвердил, что не изменилось ничего.

Не проще и пешеходам. Тротуары освещены разве что витринами магазинов и кафе. А фонари, мало того, что стоят, как правило, только по одной стороне улицы, так еще и направлены в сторону проезжей части. Пешеходы? Нет, не видели таких. Да и как разглядишь в этаких потемках. Добавим к этому, что состояние пешеходных дорожек местами все еще оставляет желать. Несмотря на все масштабы дорожных работ последних лет, кое-где все еще можно переломать ноги, если внимательно под них не смотреть.

Удивительное дело, в ситуации с уличным освещением Великие Луки, этот вечный антагонист Пскова, превращается для областного центра в город-близнец. Обстановка — один в один. Впору мериться уровнем тусклости городского пейзажа.

Проблема уличного освещения — это такой клубок противоречий, что проще всю систему выстроить заново, чем попытаться понять, кто и за что отвечает. Формально, то есть по закону, организация освещения территории населенного пункта — обязанность органов местного самоуправления, то есть городских властей. На деле мы имеем тот случай, когда обязанности есть, а вот полномочий для их исполнения — маловато.

«Общую ситуацию с уличным освещением мы оцениваем как стабильную, но требующую постоянного внимания. Мы понимаем, что проблемные места есть и прилагаем все усилия для того, чтобы освещение по городу соответствовало нормативам, а недостатки оперативно устранялись», - в радиоэфире обрисовал положение замглавы администрации города Алексей Саенко.

Интересно, что на этот раз дело не только в деньгах, хотя, по большому счету, все упирается в недостаточное финансирование — как и решение большинства местных проблем. Но все-таки не только здесь зарыт корень зла. Ни обслуживать, ни модернизировать, ни менять сети освещения город не может. Потому что все это добро — хозяйство энергетиков. Выслушивать от жителей за темноту на улицах — это да, это к чиновникам. Но реальная власть над рубильником совсем в других руках.

«Сети не принадлежат муниципалитету, город за них только платит», - констатировал в той же передаче «Дневной дозор» депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Его коллега по городскому парламенту Юрий Бурлин, чей округ охватывает самый центр города, отмечает, что жалобы на недостаточное освещение поступают в его приемную каждую осень. Понимаете, что происходит: жалобы на темноту в центре.

Октябрьский проспект в районе Детского парка. Дорога освещена фарами, тротуар — только по стороне с витринами.

А что у нас тогда творится по остальным районам? Псков — это же не только улица Гоголя или Октябрьский проспект. Есть еще разнообразные Кирпичи и Гоголи. Кстати, оба упомянутых района хоть и расположены на окраинах, а разница в достатке их обитателей колоссальная, однако проблемы у всех одинаковые — света нету. Во всяком случае, в том количестве, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно на пути в собственный дом. Мы как-то помогали зажечь фонари на дороге Корытово-Пристань, которые поставили, а включить забыли.

Так они и работают до сих пор, но все тусклее с каждым годом. Как и другие светодиоды по городу, понемногу вырабатывающие свой ресурс. Несколько лет назад в Псков была спущена целая программа по замене стандартных осветителей на энергосберегающие. Все — ради экономии. Но не городского бюджета. Инвестор предложил интересную схему: он за свой счет меняет освещение на энергосберегающее, город платит за освещение уже ему те же суммы, которые раньше тратил на обычные фонари, а разницы за счет экономии — доход бизнеса. Город же при этом получает модернизацию инфраструктуры при нулевых затратах.

Тусклее стало сразу. А с течением времени и выработки ресурса потемнело сильнее. К тому же, местами фонари зажигают через один, временами гасят вовсе — инвестор кровно заинтересован в подобного рода энергосбережении. Горожанам такая экономия точно была не нужна, потому что снизились не затраты из бюджета, а уровень освещенности. Но теперь эти фонари с нами, пока кто-то не придумает очередную схему.

Явления эти не чисто псковские. Проблема освещения российских городов — она из тех, что не решаются годами, а претензии населения просто перекидываются по инстанциям, как «горячая картошка» в деткой игре. Сложности носят комплексный характер и связаны с распределением полномочий и финансов. Складывается ощущение, что вопрос заботит только спотыкающихся впотьмах жителей и журналистов, каждый год задающих одни и те же вопросы. За ответами энергетики отправляют в муниципальным властям, но у у тех нет полномочий, на ступеньке выше — на уровне региона — тоже отмахиваются, а федерации не до таких мелочей. Правда, из них складывается комфорт и безопасность, то есть повседневная жизнь большого числа людей. И пока что в осветление города самый большой вклад внес первый снег, выпавший в ночь на 18 ноября. Теперь псковичам только и остается, что ждать зимнего солнцестояния, после которого день начнет по секундам увеличиваться. Похоже, что другого шанса получить чуть больше света, не существует.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Рейтинг@Mail.ru