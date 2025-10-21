Псковcкая обл.
Юлия Магера
Блоги / Юлия Магера

Дело «о лишних таблетках»

21.10.2025 14:33

Продажа таблеток поштучно, запрещенная в России три года назад, может вскоре вернуться да еще и в качестве обязанности для аптек. Инициатива подается как забота о кошельках россиян. Мол, вынуждены переплачивать за «лишние таблетки», ненужные для завершения курса лечения. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера и сама не раз жалела о потраченных деньгах, выбрасывая из домашней аптечки просроченные лекарства. Тем не менее наш автор считает: уже само обсуждение является зловещим симптомом, показывающим клиническую картину материального состояния россиян. Оно таково, что отдать больше на 200-500 рублей за целую упаковку равносильно личной финансовой катастрофе. Свою точку зрения она изложила в авторской колонке.

 

Похоже, что скоро наступит эра продажи таблеток поштучно. Это не шутка, такая новость на днях пронзила информационное пространство. А судя по тому, что инициатива исходит не от «вечных инициаторов», а от авторитетных парламентариев, и облечена в форму направленного в Минздрав письма — ждать ее претворения в жизнь недолго.

С 2022 года в России запрещено продавать лекарственные препараты отдельными единицами — только в целостной упаковке. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложили федеральному министру здравоохранения обязать аптеки продавать препараты блистерами или ампулами.

Напомню, что с 2020 года лекарственные средства подлежат обязательной маркировке, к системе год за годом присоединяют все больше товарных групп. Официально, это защита от подделки. Я, правда, еще не встречала тех, кто скачивает специальное мобильное приложение для сканирования кода Data Matrix. Особенно для аптечных товаров, как-то мы принимаем за аксиому: если точка продает лекарства, то она вся проверенная-перепроверенная и занесенная во все реестры, фейки на полки ставить не будет.

Злые языки и вовсе утверждают, что вся махина была придумана для обогащения частного владельца организации, продающей марочки производителям уже почти сего на свете. Индивидуальный код присваивается не просто продукту и даже не партии — а каждой отдельной упаковке. Вот сколько баночек, скажем, сметаны с конвейера за смену сошло — на каждой будет собственная марочка. Производитель покупает их в упомянутой организации. Каждая марочка стоит «всего» несколько рублей, но в масштабах всей системы набегают миллиарды. Только с 1 сентября нынешнего года под маркировку попали халва и зефир, конфеты и спортивное питание, чай и кофе, сантехника и бритвенные станки, детские игрушки — плюсом к десяткам наименований, ранее попавших под колпак. Стоящая на каждой упаковке марка оплачена из кармана потребителя, потому что производитель закладывает свои расходы на покупку кодов в цену товаров.

И вот для чего такое подробное лирическое отступление. Примерно тогда же, с 2020 года, из аптек пропали штучные единицы. Во-первых, маркировать отдельные единицы в пачке — как-то замороченно. Это раньше провизор вскрыл упаковку и распродал всю по блистеру или по пакетику. А теперь что получается? Каждый блистер маркировать? А если кому-то нужна целая упаковка? Все равно вскрывать и каждую пластинку пикать на кассе (марочки-то должны выйти из системы)? Или производить отдельные упаковки для продажи целиком, отдельные — поштучно?

В общем, сначала некоторые производители махнули рукой. Стоит код на всей упаковке — по-другому ее уже не продать. Тем более, в 2020-м году, сами знаете, что началось и как подскочили продажи лекарств. Покупатели сметали с аптечных полок все и по любой цене.

А в 2022-м году начал действовать приказ Минздрава, подписанный еще в предыдущем календаре, «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов». Документ запретил нарушать не только первичную упаковку (последний барьер между таблеткой и внешним миром), но и вторичную, нужную для отпуска потребителям, ту самую внешнюю картонную пачку. С 1 марта невозможно стало купить пакетик «Нимесила», «Колдрекса» или «Маалокса» — только полный комплект.

Недолго музыка играла. «Отпуск лекарственного препарата осуществляется в первичной и вторичной (потребительской) упаковках», - вот этот пункт и желают доработать депутаты, обратившиеся в Минздрав. При том, поштучная продажа таблеток — это будет не право, а обязанность аптек.

Думцы в своем письме для обоснования инициативы приводят в пример ситуации, когда россияне вынуждены переплачивать за «лишние» таблетки, число которых превышает необходимое для курса лечения.

Читать это следует так: у граждан нет денег, чтобы купить полную упаковку.

Цена на лекарства — тема крайне болезненная, простите мне мой простенький каламбур. Тут вот какая штука. Конечно, каждый из нас неоднократно выгребал горстями из домашней аптечки таблетки, порошки и сиропы с истекшим сроком годности. Куплено было про запас или не до конца израсходовалось — и долежало до финала, не израсходовалось, здоровье не подвело, ну и хорошо. В мусорку такие препараты всегда летят с чувством глубокого сожаления о напрасно потраченных сотнях и даже тысячах рублей. Денег в этот момент, безусловно, жалко, потому что большинству из нас каждый рубль достается тяжелым трудом. Но! Дело «о лишних таблетках» дошло до Федерального собрания. Напомню, это главный законодательный орган страны, регламентирующий через свои акты — обязательные к исполнению — все сферы жизни граждан. Стало быть, эта сфера требует регулирования на таком высоком уровне. И от этого делается немного не по себе.

Продолжая аналогии на околомедицинскую тематику, скажу так: происходящее очень яркий симптом состояния кошельков россиян. По нему диагностируется дистрофия. Пока не в терминальной стадии, но в уже опасной для здоровья. И образно, и буквально. Как получается: разница между целой пачкой и несколькими единицами — несколько сотен рублей. Мы сейчас не говорим о дорогостоящих лекарствах, которые пациент вынужден принимать пожизненно. В таких случаях никто точно не берет три таблетки, упаковка точно будет израсходована без остатка. Нет, изменение правил коснется других случаев, вроде несварения или больного горло. Когда принял таблеточку-другую, и полегчало.

По всему получается, что благосостояние россиян таково, что для большинства (а Госдума же у нас, как считается, выражает интересы большинства) разница в цене рублей в 200-500 между необходимым минимум таблеток и целой упаковкой является критической.

Каждый из нас видел эти сцены в аптеке (а то и сам был участником), когда провизор называет покупателю итоговую сумму за «сет», человек перед окошечком бледнеет, краснеет, и начинается эпопея с поиском более дешевых аналогов. А лекарства — вещь такая, если прижмет, куда ты денешься, пойдешь покупать. Логика парламентариев просматривается такая: раз у людей нет денег на много таблеток, сделаем хотя бы так, чтобы хватило на минимум. Щедрый дар в текущей экономической реальности, снижающий уровень социального напряжения.

Кстати, вот что еще интересно. Инициатива продавать таблетки поштучно громко звучала ровно десять лет назад, в 2015 году. То есть после кризиса 2014 года, вызвавшего резкий рост цен на все. И вот сегодня мы снова в подобной точке. Тогда предложение не было одобрено. Посмотрим, что получится на этот раз.

И еще одна вещь. После новостей об аптечной инициативе псковичи, пережившие 90-е годы прошлого века, стали вспоминать, не только как в ларьках продавали сигареты поштучно, но и как на рынках торговали окурками, собранными в трехлитровые банки. Трудно сдержать приступ тошноты, представляя дальнейший путь содержимого. Ничего не поделаешь, давно вытесненный в подсознание травматичный опыт, через который прошла целая страна, проступает при появлении триггеров. Свежие новости вытащили на свет старые страхи. Вот что интересно. В силу кромешного ужаса, творившегося в это непростое для страны время, 90-е стали самой настоящей пугалкой. И примером от противного, временем, в реалии которого хотели бы вернуться человек сто на всю страну. Для остальных есть рабочая мантра: дескать, мы сейчас делаем вот так и эдак и все ради одного, чтобы 90-е больше не повторились. Но скажите на милость, как же вышло, что мы приходим к пилюлям поштучно, за которыми маячит тень хабариков в трехлитровке. Как? Об ответе лучше не думать, иначе вот где отыщется самый настоящий ужас.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
