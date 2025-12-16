Жизнь и ноготочки

Блоги / Юлия Магера

Российские женщины массово отказываются от походов на маникюр, брови и ресницы. Особенно заметно это стало в декабре, месяце, традиционно щедром на траты для «красивой жизни». Дело вовсе не в тренде на естественность. Все куда банальнее и печальнее — женщины в условиях вынужденной экономии начали секвестр семейного бюджета со своих трат на приятное, но не жизненно важное. Пока бьюти-сфера фиксирует убытки, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке пишет о том, как индустрия красоты оказалась точным барометром состояния дел в экономике.

Последние деньки наступают, скажу я вам. Не могу иначе трактовать информацию о массовом отказе россиянок от маникюра, а также от «архитектуры» бровей, наращивания ресниц и сложного салонного окрашивания волос. Прямо сейчас все это с ужасом наблюдают в бьюти-сфере, которая год от года только росла и крепла.

По СМИ разошелся комментарий президента Ассоциации предпринимателей Ляли Садыковой. Она прямо говорит про «серьезный кризис» в своей отрасли, называя нынешний декабрь самым слабым за последние десять лет. Конечно, это пока только прогноз, но если за пару недель до Нового года с записями туго, значит, и правда дела идут не очень. Ляля Садыкова называет показатель в 30% - столько недополучит, по ее прикидкам, индустрия в этом декабре.

«Женщины, в первую очередь, отказываются от наращенных ресниц, сложных окрашиваний и дорогих уходов. Во вторую — от маникюра и бровей. Популярностью продолжают пользоваться базовые стрижки», - обрисовывает эксперт создавшееся положение.

Со стрижками все понятно, даже самые простые требуют обновления время от времени. Но и маникюр (который мужчины позволяют себе презрительно называть «ноготочками») стал в последние годы одной из базовых потребностей российских женщин. Стоит относительно невысоко, средняя цена по Пскову — 1500 рублей. Эффект имеет длительный, посидела в салоне пару часов с вытянутыми руками и на три-четыре недели свободна. Две эти составляющих привели отечественную нейл-индустрию к мощному захвату рынка и фантастическому развитию. Где бы ни жила женщина, у нее всегда есть выбор из нескольких мастеров в ближайшей округе. Будь это прием на дому или в стильно обставленном салоне, клиентка может рассчитывать на ультрасовременные технологии, как в приемах работы, так и в материалах. Российские мастера настолько прокачались, что на Западе стали настоящим открытием, а русский маникюр — пресловутой мягкой силой с вау-эффектом.

Однако все идет к тому, что на родной сторонке женщинам поход за гель-лаком становится все менее доступен.

Маникюр все еще крепко держит свои позиции, но уже многим эти полторы тысячи нужнее для закрытия более насущных потребностей. Походит мама без стойкого покрытия на ногтях, если у ребенка зимние ботинки прохудились. Цены растут куда стремительнее доходов, и потребительская корзина сжимается месяц от месяца. Приходится выбирать. У нас еще так исторически сложилось, что выбор этот ложится на женские плечи. Женщина — основной распорядитель бюджета даже в полных семьях. У нее болит голова, чем затыкать финансовые дыры. В большинстве случаев жены и матери выбирают себя, в смысле, секвестр начинают со своих расходов — тоже есть такая укоренившаяся традиция, себя жалеть меньше родных. Вот и приходится прекрасной половине делаться чуть менее прекрасной.

Хмырям, готовым что-то хмыкнуть про природную красоту, напоминаю, что сами они обращают внимание на женщин ухоженных, к тому же салон красоты часто выполняет еще и функцию кабинета психологической разгрузки, которой теперь многие женщины будут лишены.

А те, у кого полторы тысячи все-таки есть, предпочитают «на всякий случай» лишнего не тратить.

Завершается уже первая половина 20-х годов. Четверть века позади, осознаете? Века, на который до его наступления возлагались большие надежды по реализации потенциала развития человечества: межнациональное покорение космических высот, изобретение лекарств от смертельных болезней, всеобщая гуманизация — на это мы надеялись, а дождались пандемии и всего, что последовало дальше. И еще последует. Как ни печально, но минувшие годы приучили многих к простой и ужасной мысли: дальше будет только хуже. Произошла катастрофизация массового представления о завтрашнем дне. Может, хуже и не будет, но опыт, этот «сын ошибок трудных», говорит об обратном. Порой, ошибок чужих, за которые почему-то должен платить конкретно ты. Иногда, платить в прямом смысле. Деньги в состоянии облегчить тяжесть почти каждой ноши.

Из трех автоматических реакций на стресс — бей, беги, замри — первую в сложившихся обстоятельствах можно считать недоступной. При попытке «бить» можно не унести ответку от источника стресса, пример иных — другим наука. Поэтому, опасаясь еще больших грядущих потрясений, обыватель выбирает или бежать и тратить (завтра может не оказаться ресурсов или исчезнут способы их израсходовать), или замереть, пытаясь сохранить хоть что-то на черный день.

Под чрезмерными тратами следует понимать вовсе не поездки на Мальдивы. Что за шик доступен среднестатистическому жителю Псковской области? Заказать роллы не на праздник, а просто так? Купить красивые зимние сапоги, хотя прошлогодние ботинки еще не сносились? И если следование этой стратегии на бьюти-статистике не отражается (купила себе женщина дополнительную юбку или не купила, «на ноготочки» ходить продолжает), то замирание с кошельком в руках видно, и еще как.

То есть у одних денег нет уже сейчас, другие стараются приберечь крохи на будущее, и под нож идет необязательная трата на красоту. Та самая ситуация, когда минус на минус дают вовсе не плюс, а провал в статистике.

Какая там красота, быть бы живу. Цифры вещь самая красноречивая. Раз уж в декабре такое падение, то дело — труба. Обычно в это время года свободных мест в салонах нет: семейные фотосессии, корпоративы, дружеские посиделки и прочий всеобщий праздник требуют соответствовать. Один из сервисов и подсчитал, что жительницы нашего Северо-Западного федерального округа собираются потратить на красоту к празднику в районе восьми тысяч рублей (в топе, конечно, маникюр, за ним следуют стрижка и окрашивание). Но ясен-красен, что в таких опросах принимают участие те, кто регулярно посещает салоны. Таких делается меньше.

Еще совсем недавно позволить себе регулярно «ходить на ногти» могло все большее число соотечественниц, что прямо свидетельствовало о стабильной сытости.

А каждый декабрь в ультрафиолетовую лампу для запекания полимера на ногтях подсовывали свои лапки даже те белочки, что в остальные месяцы скакали мимо ярких витрин салонов красоты. Все-таки каждая перед праздником стремится начистить шерстку до того состояния, которое может себе финансово позволить. Увы, в этом году пустые карманы не способствуют тратам на внешний вид.

Бьюти-индустрия оказалась прекрасным барометром, измеряющим состояние кошельков российских семей. Она высоко развита и широко распространена, то есть на основе происходящих в ней процессов можно делать смелые обобщения. Услуги требуют использования расходников, зачастую, импортных, а потому ценники чутко реагируют на колебания в экономике. Сфера ориентирована, преимущественно, на женщин, то есть на распорядительниц семейного бюджета, склонных при необходимости экономить сначала на себе, а потом ущемлять остальных домашних. То есть настройки у «прибора» обладают высокой точностью.

И это все — еще про 2025 год. А как только пробьют куранты, все ценники мгновенно будут переписаны из-за повышения НДС. В бьюти-индустрии цены и так поднимают традиционно под Новый год, когда за окном стоит очередь в ожидании свободного «окошка». Да теперь еще скакнет стоимость на базы под покрытие ногтей, на красители для волос, на искусственные ресницы для создания пучков на натуральных. Можно прогнозировать дальнейший рост числа тех, кто решит «дать ногтям отдых», кому «гель-лак пластину испортил», и прочих отказников, стыдливо прикрывающих истинную причину лишения себя маленькой радости — денег нет.

Только и надежда на то, что мужчины уже закончат мериться своими амбициями, отложат свои линейки в стороны и немного передохнут, позволив женщинам заняться обустройством мира. Кажется, я знаю, какое желание под бой курантов загадает множество моих соотечественниц. И дело вообще не в «ноготочках и ресничках».

