Блоги / Юлия Магера

Из какого сора

В сосисках «с индейкой» нет индейки, оливковое масло — на самом деле, коктейль из растительных жиров, а производитель фасоли для готовых салатов пошел под суд после гибели от ботулизма двух человек. Это свежие новости из сферы пищевой промышленности. Аналогичная информация о нарушениях годами заполняет информационное пространство, но потребителя продолжают вводить в заблуждение или откровенно травить, констатирует обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она описывает состояние дел в пищевой отрасли и невеселое положение покупателя перед полками с едой.

Один крупный производитель пищевой продукции из Псковской области регулярно попадает в новости с негативной информацией о своей продукции. То Роскачество признает фарш не совсем свежим, то в детских (!) сосисках «с индейкой» Роспотребнадзор не обнаружит ДНК индейки.

Речь о продукции Великолукского мясокомбината. Дело, конечно, не в конкретном предприятии. Просто так сложилось, что у нас на территории существует настоящий гигант пищевой промышленности, а крупное производство всегда будет перетягивать на себя фокус внимания даже не локальных СМИ, а крупных федеральных контролирующих организаций. Правда, пока чаще получается так, что за качеством продуктов питания на столах россиян следят общественники. Именно в статусе автономной некоммерческой организации существует «Российская система качества», более известная в народе как Роскачество. Пусть одним из учредителей этой АНОшки и является правительство РФ, но информация экспертов — не более чем повод для размышления потребителей, а не руководство к действию правоохранительных органов.

Роскачество существует уже десять лет. Все эти годы информационное пространство сотрясают заголовки типа «Роскачество обнаружило...» Чего уж оно только не обнаружило! Например, кишечные бактерии в пельменях, маргарин в сливочном масле, фенол в детских игрушках. Всякий раз общество шокируется, но есть ощущение, что дальше медийного пространства информация не проходит. Не слышно столь же массово о реакции «настоящих» контролирующих, а то и правоохранительных органов. Как минимум, в их арсенале есть штрафы для нарушителей. Но даже в случае с фальсифицированными великолукскими сосисками Роспотребнадзор не сообщает, понесло ли ответственность конкретное предприятие. Оно упомянуто в списке других нарушителей, которым сообща выдали 32 предписания, неназванное количество должностных лиц привлекли к административной ответственности (это, кстати, не всегда штрафы), реализация «части продукции» приостановлена. Поди разберись, ощутил ли на себе результаты проверки конкретный производитель.

Снобы фыркнут, мол, вот и не надо покупать продукцию компаний, попавшую в новости с негативным флером. Делов-то.

Но мы не настолько богаты, чтобы раз и навсегда перестать покупать в магазине самую обычную колбасу.

К тому же складывается ощущение, что не осталось крупных производителей, кто бы не попался на том или ином нарушении. Что же теперь, надеть лапти и идти в поле с сошкой, чтобы прокормить семью продуктами без опасных добавок? Или все-таки есть возможность дождаться, чтобы каждый занимался своим делом? Например, чтобы государство контролировало производителей, а не отдавало им на откуп кошельки и здоровье россиян.

Не надо думать, что самая натуральная отрава содержится только в продукции «для бедных». Результаты свежей экспертизы Роскачество опубликовало на этой неделе, проверяли оливковое масло. Продукт не повседневного спроса, пусть и не запредельно дорогой, но для регулярного использования в рационе нужно обладать кое-каким достатком. Не картошку в мундирах таким маслом заправляют и не квашеную капусту, а все-таки салаты с креветками и авокадо.

Ну и что выяснилось? 7 из 15 образцов не прошли проверку жирнокислого состава, позволяющего точно определить, какие использованы масла. Потому что в забракованных образцах нашлось не только дорогущее extra virgin, то есть нерафинированное холодного отжима — эталон качества. Нет, в бутылках булькает коктейль. Между прочим, государство производители не обманывали, в таможенных декларациях при ввозе в страну указан код не чистого «оливыча», а смеси растительных масел. В проигрыше только потребитель, который, видя на бутылке надпись «оливковое масло», не может быть уверен, что покупает именно его. Ну, хотя бы оливковое там, действительно, содержится — в отличие от сосисок «с индейкой» без индейки.

Можно вспомнить и историю про салат с фасолью и ботулизмом, ее как раз на днях начали рассматривать в суде, докуда дошло уголовное дело. Прошлым летом от этого кушанья в разных регионах страны скончались 2 человека, 298 оказались на больничных койках. Продукцию с фасолью продавали в сервисах доставки, которые не славятся демократической ценовой политикой.

Вся страна помнит кадры с производства той фасоли — задрипанного склада без единого сантиметра чистого пространства.

Потребовалась гибель людей, чтобы по-серьезному привлечь внимание правоохранителей. Богу одному известно, сколько еще таких помоечных складов продолжает работать.

Из всего этого потребитель может сделать логичный вывод, что за качеством продукции, которую он ежедневно покупает в магазине, толком никто не следит. В 90-е годы вся страна ела сомнительную курятину с заграничных складов, где ее хранили как стратегический запас чуть ли не со времен Карибского кризиса. Потом бились-бились за импортозамещение. Добились только того, что вместо чужих наживаются свои. А качество все еще вызывает вопросы. Не помогают ни расплодившиеся автоматизированные системы учета, ни марочки на упаковках — все это придумано, кажется, для финансового обезжиривания производителя и покупателя, но ничего не говорит о качестве товаров.

Летом в Псковскую область приезжал руководитель Роскачества Максим Протасов. В эфире программы «Беседка» на «ПЛН FM» (102.6 FM) он рассказал, как проводятся исследования.

«Эксперты Роскачества, как обычные покупатели, выходят на полки наших магазинов в разных регионах. Об этом не знают ни розничные сети, ни производители, — отметил гость студии. — Далее происходит процесс обезличивания. Лаборатория не должна знать, продукцию какого бренда она испытывает. Когда мы говорим, что любую колбаску или любой продукт мы разбираем на молекулы, это действительно правда».

И правда эта чаще бывает неутешительной. «Правительственные общественники» действуют методом пряника — другого в их арсенале все равно нет. Увещевают, предлагают производителям помощь и обучение, настаивают на том, что отзывные кампании (когда производитель полностью отзывает с полок партию с обнаруженными нарушениями) повышают доверие покупателей. Выдают свой значок «Проверено Роскачеством», его можно разместить на упаковке, поднимая лояльность покупателей.

В ответ чаще всего — тишина. Собственники предприятий кладут на банковские депозиты не значки, а знаки — денежные, поэтому продолжают класть на мнение экспертов и потребителей. Выпускают непонятно что, а мы вынуждены за это платить своими деньгами и здоровьем. И пока не видно, чтобы ситуация как-то менялась.

Юлия Магера