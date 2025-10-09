Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
От яблока до яблони
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вкусно и полезно плавленый сыр
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Юлия Магера Публикаций: 171
09.10.2025 16:142 Управляйка Сосновского 01.10.2025 15:320 Эпидемия мельтешения 22.09.2025 18:150 Интеркопия 16.09.2025 16:130 Подоходный дом 09.09.2025 13:311 Гонимый больной Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
Блоги / Юлия Магера

Управляйка Сосновского

09.10.2025 16:14|ПсковКомментариев: 2

В стране победившей вертикали то и дело напоминает о себе звено, которое никому не подчиняется, но управляет крайне чувствительной сферой. Частные лавочки, которыми, по сути, являются управляющие компании, поделили между собой наши города, снимая сливки с новостроек и отмахиваясь от старого фонда. Недавнее начало отопительного сезона в Пскове, когда несколько десятков домов оказались не готовы к приему тепла, показало, что с ленцой управляйки относятся уже и к базовым обязанностям. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке сравнивает управляющие компании с борщевиком и на конкретных примерах показывает, какой УК наносят жильцам вред, не неся за это никакой ответственности.

 

Начавшийся отопительный сезон вновь высветил одну из главных коммунальных проблем современности. Думаете, это изношенность инфраструктуры, доходящая в Псковской области до 80%? Ха! Напротив, главная проблема с теми, у кого все в порядке, – с управляющими компаниями.

Перед началом протапливания «Теплосети» выкатили список управляющих компаний, дома которых не прошли приемку и не получили одобрение на поворот вентиля.

То есть лето красное пропели, а тут внезапно зима, но ничего не готово. Самое удивительное, что среди «двоечников» затесались и товарищества собственников жилья. Это такая форма управления, когда обитатели дома не прибегают к услугам управляющих компаний, а самостоятельно решают все вопросы. Как правило, практикуется наиболее ответственными и оборотистыми. Но «как правило» не означает «всегда».

Как такое вообще возможно? Уж зима катит в глаза, а дома не готовы к обогреву?

Ответ очень простой. Иного и ждать не стоит, если отдать здоровый кусок такой чувствительной сферы как ЖКХ в руки тех, кто априори заточен на получение максимальной выгоды при минимальных затратах, и не оставить никаких рычагов воздействия.

Я далека от того, чтобы обвинять управляющие компании. Они – такие же ООО, как те, что торгуют водкой и апельсинами или возят грузы. То есть ничего личного – только бизнес. А главная цель любого бизнеса какая? Об этом раньше рассказывали еще детям на уроках обществознания, которое стремительно теряет вес в школьной программе: для любого бизнеса главное – зарабатывать деньги. Собственно, для этого он и создается.

Значит, стараться тратить будут по минимуму, чтобы по максимуму положить в свой карман. Отсюда, например, имеем драки за новострой, где с жильцов можно собирать значительный кэш, почти не неся затрат на обслуживание. Что там надо-то, уборщицу раз в неделю в подъезд отправить, траву на крошечном газоне выкосить да снег расчистить (с чем у нас ежегодно серьезные проблемы). И полное нежелание брать на себя социальную ответственность, занимаясь управлением старым фондом, требующим максимального внимания и серьезных вложений. Для таких бедолаг все равно пришлось создавать муниципальную управляющую компанию. Хотя вся система с частными управляйками изначально затевалась для эффективного использования средств жильцов и балансировки как раз доходных и убыточных объектов ко всеобщему благу. Мол, государство только разбазаривает, а частник сейчас покажет, как надо дела вести. На практике, самые вкусные куски пирога быстро поделили, а подгорелые корочки оставили догрызать все тому же государству. Да, деньги не разбазариваются. Но в дома они по-прежнему не вкладываются.

В итоге, толкового управления по-прежнему нет, но не стало и хоть какой-то системы подчинения с ответственностью и спросом. Как будто в коммуналке и без того мало проблем, так давайте создадим еще одну рукотворно.

Директор одной управляющей компании рассказывал мне недавно очень показательную историю. Дом, который его организация в этом году приняла под управление, – новостройка, но уже с полностью забитыми осадком трубами горячего водоснабжения. «Тепленькую» как отключили в середине мая для плановых работ, так до сих пор и не дали – места под нее в водопроводе не осталось. Одни жильцы кипятят кастрюльки, другие ставят бойлеры. При прошлой УК еще после первых признаков выпадения осадка жильцы через общее собрание решили поставить фильтры. С управляйкой договорились так: собственники скидываются на агрегаты, а коммунальщики потом прочищают их и меняют картриджи за счет ежемесячной платы на обслуживание. Однако очень быстро работа с фильтрами встала, оказалось, что «экономика не сходится». Потом встала и вся система. А управляйка просто слилась. Напортачили и убежали. Теперь даже если запустить десять станций умягчения воды, с уже забитыми трубами ничего не сделаешь – только менять по всему дому, ломая недавние ремонты новоселов. И никто не понесет никакой ответственности.

Не все управляйки одинаково бесполезны. В числе передовиков можно назвать «ПсковЖилСервис» из новостроек Родины под руководством Андрея Тарасова, который аж до президента дошел, рассказав о проблеме жесткой воды, забивающей теплообменники и трубы в домах. Или «Микрорайон №5», который хвалят жители центра Пскова за содействие в деятельности ТОСов. Есть и другие примеры. Да, у каждого найдется, за что поругать. Такова уж се ля ви. Но эти работают по-настоящему, а подавляющее большинство УК заняты только одним: решением вопроса, как бы сделать поменьше, а заработать побольше.

Жаловаться жильцы идут, в случае чего, куда? Во властные кабинеты. Но там почти ничего поделать не могут. Даже при попытке привлечь коммунальщиков за бездействие в каких-то совсем вопиющих случаях, от них приходит отписка с оттакенным перечнем причин, почему «ни шмогла». Такая ситуация бросает на государство очень нехорошую тень. В головах у граждан возникает логичный вывод: порядок навести не могут.

Интересная картина получается. У нас в стране уже четверть века выстраивается вертикаль власти. Если стороннему наблюдателю кажется, что она уже выстроена, что система настолько вертикализировалась, что аж звенит от своей прямоты — так это только кажется. Наша вертикаль — не струна, а скорее башня, как в игре «Дженга», для ее строительства нужно вынимать детали из общего монолита, ставя их на новые места. Архитекторы без конца пересобирают конструкцию. Пример тому — опять и снова проводимая муниципальная реформа, в ходе которой прилагаются немалые усилия, чтобы в общую ровную линию встроить всего-то один-единственный элемент.

И вот какая загогулина. Одновременно с тотальной вертикалью у нас существует абсолютно внесистемный отросток от общего коммунального ствола. Часть управления жизненно важной — даже стратегической — сферой отдана в руки частников, на которых никто толком повлиять не может, ни жильцы, ни власти. Первоначально создание управляющих компаний подавалось под соусом ответственного домовладения. Говорили, что жильцы, массово ставшие полноправными собственниками после тотальной приватизации, теперь смогут сами решать свою коммунальную судьбу. За прошедшие годы в ряды собственников вступила армия ипотечников. Но традиции грамотного управления своим главным активом так и не сложилось. Подавляющее большинство собственников остаются в патерналистских иллюзиях, считают, что должен прийти некий «папа» и все порешать. Ключевое слово — «должен». Такая позиция легко объяснима: по-другому с коммунальным монстром редко получается взаимодействовать.

Порой среди жильцов появляется пассионарий, который понимает, что должен, прежде всего, сам себе, и пытается выстроить работу с управляющей компанией ко всеобщему благу. Он наталкивается, в первую очередь, на глухое непонимание соседей («Да зачем нам это надо, хорошо же все было»), а затем на тот факт, что практически никак не может повлиять на работу управляйки. Там любое бездействие обложено бумажками, как комната сумасшедшего ватными одеялами. Свежий пример — замыкание в одном из домов на Рижском проспекте в Пскове. Несколько дней назад в двух подъездах разом сгорели холодильники, телевизоры, микроволновки, стоящие на зарядке телефоны, ноутбуки и множество других электроприборов, какими богата современная квартира. В управляющей компании заявляют, мол, проводка старая, дом 70-х годов прошлого века на актуальную нагрузку не рассчитан, а в коллективном договоре с жильцами есть пункт об ограничении мощности одновременно работающих приборов. Короче, это не мы сидим, сложа лапки, не пытаясь добиться замены сетей, это сами вы, жильцы, дураки.

Очень все это напоминает ситуацию с борщевиком Сосновского. Сначала его взялись культивировать как ценную сельскохозяйственную культуру. Потом оказалось, что гигантские минусы перевешивают крошечные плюсы. А уже всё, поздно, растение самосевом пошло захватывать страну. Теперь оно в списке опасных сорняков. Каждый огородник знает, как поступать с сорняком. Думаю, понятной эта аналогия будет не только огородникам.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 142 человека
09.10.2025, 17:330 Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор 09.10.2025, 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу 09.10.2025, 17:300 Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни 09.10.2025, 17:190 Великолукский прокурор направил в суд дело о сбыте более 2 кг наркотиков
09.10.2025, 17:190 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО 09.10.2025, 17:090 «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета 09.10.2025, 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 09.10.2025, 17:000 В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат
09.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 9 октября 09.10.2025, 16:510 В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО 09.10.2025, 16:370 Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу 09.10.2025, 16:350 Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово
09.10.2025, 16:250 МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система» 09.10.2025, 16:230 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? 09.10.2025, 16:142 Управляйка Сосновского 09.10.2025, 16:140 Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков
09.10.2025, 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск 09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах
09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025, 15:160 Города для людей
09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании 09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат 09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове
09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей 09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов 09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи» 09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень» 09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла 09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск
09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив 09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО 09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев 09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе
09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России 09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова 09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного 09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки 09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра 09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде
09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку 09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе 09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете 09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко
09.10.2025, 12:010 Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове 09.10.2025, 11:580 В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры 09.10.2025, 11:401 Учения 76-й дивизии проходят в Пскове 09.10.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? 
09.10.2025, 11:260 Положения о конкурсах на пост глав утвердили в новых округах Псковской области 09.10.2025, 11:230 В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству 09.10.2025, 11:090 ФАС к 2028 году разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов 09.10.2025, 10:530 Светофор и камера наблюдения не работают на Четырех углах в Пскове
09.10.2025, 10:520 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму 09.10.2025, 10:450 Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины 09.10.2025, 10:340 Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове 09.10.2025, 10:200 ВТБ и НСПК показали терминал для быстрой проверки возраста без паспорта
09.10.2025, 10:060 Псковский музей стал площадкой для съемок телепрограммы «Пешком» 09.10.2025, 10:010 Голубоглазый мужчина в черной куртке пропал в Пскове 09.10.2025, 09:510 МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов 09.10.2025, 09:440 Квартира горела на улице Пролетарской в Себеже
09.10.2025, 09:300 Псковичи рассказали о ключевых факторах выбора работы 09.10.2025, 09:150 Ещё есть дополнительные места в детских кружках в Пскове 09.10.2025, 09:000 Невельчанку могут посадить на 10 лет за помощь в контрабанде мясной продукции 09.10.2025, 08:400 Mastercard может потерять товарный знак в России
09.10.2025, 08:300 Кафе с безупречным сервисом 09.10.2025, 08:200 В Пскове разыскивают разнорабочего с татуировкой воинской части на плече 09.10.2025, 08:000 Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня 09.10.2025, 07:300 День почты празднуют во всем мире 9 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru