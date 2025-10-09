Блоги / Юлия Магера

Управляйка Сосновского

В стране победившей вертикали то и дело напоминает о себе звено, которое никому не подчиняется, но управляет крайне чувствительной сферой. Частные лавочки, которыми, по сути, являются управляющие компании, поделили между собой наши города, снимая сливки с новостроек и отмахиваясь от старого фонда. Недавнее начало отопительного сезона в Пскове, когда несколько десятков домов оказались не готовы к приему тепла, показало, что с ленцой управляйки относятся уже и к базовым обязанностям. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке сравнивает управляющие компании с борщевиком и на конкретных примерах показывает, какой УК наносят жильцам вред, не неся за это никакой ответственности.

Начавшийся отопительный сезон вновь высветил одну из главных коммунальных проблем современности. Думаете, это изношенность инфраструктуры, доходящая в Псковской области до 80%? Ха! Напротив, главная проблема с теми, у кого все в порядке, – с управляющими компаниями.

Перед началом протапливания «Теплосети» выкатили список управляющих компаний, дома которых не прошли приемку и не получили одобрение на поворот вентиля.

Смотрите также В Пскове несколько десятков домов могут не получить отопление вовремя

То есть лето красное пропели, а тут внезапно зима, но ничего не готово. Самое удивительное, что среди «двоечников» затесались и товарищества собственников жилья. Это такая форма управления, когда обитатели дома не прибегают к услугам управляющих компаний, а самостоятельно решают все вопросы. Как правило, практикуется наиболее ответственными и оборотистыми. Но «как правило» не означает «всегда».

Как такое вообще возможно? Уж зима катит в глаза, а дома не готовы к обогреву?

Ответ очень простой. Иного и ждать не стоит, если отдать здоровый кусок такой чувствительной сферы как ЖКХ в руки тех, кто априори заточен на получение максимальной выгоды при минимальных затратах, и не оставить никаких рычагов воздействия.

Я далека от того, чтобы обвинять управляющие компании. Они – такие же ООО, как те, что торгуют водкой и апельсинами или возят грузы. То есть ничего личного – только бизнес. А главная цель любого бизнеса какая? Об этом раньше рассказывали еще детям на уроках обществознания, которое стремительно теряет вес в школьной программе: для любого бизнеса главное – зарабатывать деньги. Собственно, для этого он и создается.

Значит, стараться тратить будут по минимуму, чтобы по максимуму положить в свой карман. Отсюда, например, имеем драки за новострой, где с жильцов можно собирать значительный кэш, почти не неся затрат на обслуживание. Что там надо-то, уборщицу раз в неделю в подъезд отправить, траву на крошечном газоне выкосить да снег расчистить (с чем у нас ежегодно серьезные проблемы). И полное нежелание брать на себя социальную ответственность, занимаясь управлением старым фондом, требующим максимального внимания и серьезных вложений. Для таких бедолаг все равно пришлось создавать муниципальную управляющую компанию. Хотя вся система с частными управляйками изначально затевалась для эффективного использования средств жильцов и балансировки как раз доходных и убыточных объектов ко всеобщему благу. Мол, государство только разбазаривает, а частник сейчас покажет, как надо дела вести. На практике, самые вкусные куски пирога быстро поделили, а подгорелые корочки оставили догрызать все тому же государству. Да, деньги не разбазариваются. Но в дома они по-прежнему не вкладываются.

В итоге, толкового управления по-прежнему нет, но не стало и хоть какой-то системы подчинения с ответственностью и спросом. Как будто в коммуналке и без того мало проблем, так давайте создадим еще одну рукотворно.

Директор одной управляющей компании рассказывал мне недавно очень показательную историю. Дом, который его организация в этом году приняла под управление, – новостройка, но уже с полностью забитыми осадком трубами горячего водоснабжения. «Тепленькую» как отключили в середине мая для плановых работ, так до сих пор и не дали – места под нее в водопроводе не осталось. Одни жильцы кипятят кастрюльки, другие ставят бойлеры. При прошлой УК еще после первых признаков выпадения осадка жильцы через общее собрание решили поставить фильтры. С управляйкой договорились так: собственники скидываются на агрегаты, а коммунальщики потом прочищают их и меняют картриджи за счет ежемесячной платы на обслуживание. Однако очень быстро работа с фильтрами встала, оказалось, что «экономика не сходится». Потом встала и вся система. А управляйка просто слилась. Напортачили и убежали. Теперь даже если запустить десять станций умягчения воды, с уже забитыми трубами ничего не сделаешь – только менять по всему дому, ломая недавние ремонты новоселов. И никто не понесет никакой ответственности.

Не все управляйки одинаково бесполезны. В числе передовиков можно назвать «ПсковЖилСервис» из новостроек Родины под руководством Андрея Тарасова, который аж до президента дошел, рассказав о проблеме жесткой воды, забивающей теплообменники и трубы в домах. Или «Микрорайон №5», который хвалят жители центра Пскова за содействие в деятельности ТОСов. Есть и другие примеры. Да, у каждого найдется, за что поругать. Такова уж се ля ви. Но эти работают по-настоящему, а подавляющее большинство УК заняты только одним: решением вопроса, как бы сделать поменьше, а заработать побольше.

Жаловаться жильцы идут, в случае чего, куда? Во властные кабинеты. Но там почти ничего поделать не могут. Даже при попытке привлечь коммунальщиков за бездействие в каких-то совсем вопиющих случаях, от них приходит отписка с оттакенным перечнем причин, почему «ни шмогла». Такая ситуация бросает на государство очень нехорошую тень. В головах у граждан возникает логичный вывод: порядок навести не могут.

Интересная картина получается. У нас в стране уже четверть века выстраивается вертикаль власти. Если стороннему наблюдателю кажется, что она уже выстроена, что система настолько вертикализировалась, что аж звенит от своей прямоты — так это только кажется. Наша вертикаль — не струна, а скорее башня, как в игре «Дженга», для ее строительства нужно вынимать детали из общего монолита, ставя их на новые места. Архитекторы без конца пересобирают конструкцию. Пример тому — опять и снова проводимая муниципальная реформа, в ходе которой прилагаются немалые усилия, чтобы в общую ровную линию встроить всего-то один-единственный элемент.

И вот какая загогулина. Одновременно с тотальной вертикалью у нас существует абсолютно внесистемный отросток от общего коммунального ствола. Часть управления жизненно важной — даже стратегической — сферой отдана в руки частников, на которых никто толком повлиять не может, ни жильцы, ни власти. Первоначально создание управляющих компаний подавалось под соусом ответственного домовладения. Говорили, что жильцы, массово ставшие полноправными собственниками после тотальной приватизации, теперь смогут сами решать свою коммунальную судьбу. За прошедшие годы в ряды собственников вступила армия ипотечников. Но традиции грамотного управления своим главным активом так и не сложилось. Подавляющее большинство собственников остаются в патерналистских иллюзиях, считают, что должен прийти некий «папа» и все порешать. Ключевое слово — «должен». Такая позиция легко объяснима: по-другому с коммунальным монстром редко получается взаимодействовать.

Порой среди жильцов появляется пассионарий, который понимает, что должен, прежде всего, сам себе, и пытается выстроить работу с управляющей компанией ко всеобщему благу. Он наталкивается, в первую очередь, на глухое непонимание соседей («Да зачем нам это надо, хорошо же все было»), а затем на тот факт, что практически никак не может повлиять на работу управляйки. Там любое бездействие обложено бумажками, как комната сумасшедшего ватными одеялами. Свежий пример — замыкание в одном из домов на Рижском проспекте в Пскове. Несколько дней назад в двух подъездах разом сгорели холодильники, телевизоры, микроволновки, стоящие на зарядке телефоны, ноутбуки и множество других электроприборов, какими богата современная квартира. В управляющей компании заявляют, мол, проводка старая, дом 70-х годов прошлого века на актуальную нагрузку не рассчитан, а в коллективном договоре с жильцами есть пункт об ограничении мощности одновременно работающих приборов. Короче, это не мы сидим, сложа лапки, не пытаясь добиться замены сетей, это сами вы, жильцы, дураки.

Очень все это напоминает ситуацию с борщевиком Сосновского. Сначала его взялись культивировать как ценную сельскохозяйственную культуру. Потом оказалось, что гигантские минусы перевешивают крошечные плюсы. А уже всё, поздно, растение самосевом пошло захватывать страну. Теперь оно в списке опасных сорняков. Каждый огородник знает, как поступать с сорняком. Думаю, понятной эта аналогия будет не только огородникам.

Юлия Магера