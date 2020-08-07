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Лет ми спик визаут ЕГЭ

Новое правительство расправилось с обязательным ЕГЭ по иностранным языкам. Причиной без стеснения называют создание преграды перед отъездом из страны молодых и умных. Новость, пришедшая вскоре после закрепления в Конституции преимущества российского законодательства над международным, наводит на мысль, что Россия уверенно движется в сторону самоизоляции. Небывалых высот в этом вопросе достигла Северная Корея со своей идеологией чучхе, опорой на собственные силы. У нас пока не занавес, но уже легкий тюль, ткань которого постепенно сгущается.

В каком-то смысле мы так и остались коллективным советским человеком из рассказа Михаила Веллера «Легенда о стажере»: «Советский человек и иностранные языки - это тема отдельного разговора. Когда в шестидесятые стали расширять международные связи, оказалось, что языков у нас никто не знает. Что прекрасно характеризует работу КГБ, начисто отучившего поголовье населения от общения с иностранцами. Даже студенты-филологи языковых отделений имели по программе часов языка столько же, сколько марксизма-ленинизма. И то, и другое им не полагалось знать лучше своих преподавателей. Иностранцы их сданный на пять с плюсом язык не понимали в упор. А уж они иностранцев и подавно; программа была составлена таким образом, что понимать они могли друг друга только с преподавателями».

Мало что за десятилетия поменялось. Иначе не были бы столь популярны онлайн-школы изучения иностранных языков. Через одного взахлеб рекламируют блогеры чудодейственные методики. Пользуются ими, конечно, уже взрослые. В школе бесплатно выучить не получилось, но жизнь (командировки, путешествия, продвижение по службе) заставляет. Пусть не всех, вспомнить хотя бы бывшего министра спорта Мутко с его: «Лет ми спик фром май харт» и «Из ноу криминалити».

Чтобы будущие элиты так не позорились, бывший министр просвещения Ольга Васильева задумала сделать ЕГЭ по иностранному обязательным для всех. Планировалось в 2020 году обкатать процедуру на нескольких регионах, а с 2022 года ввести повсеместно. «Мы живем в двадцать первом веке, и стыдно не знать хотя бы одного иностранного языка, - сказала министр на августовском педсовете в Пскове, куда приезжала в 2018 году. - Я считаю, что он должен быть инструментом общения, письма. Все плохо у нас с иностранными языками».

Насколько плохо, говорит приведенный ею же факт: больше всего в школах по всей стране не хватает учителей иностранных языков. Тут бы спросить, а где выпускники псковского педа? Где угодно, только не в школах, за редчайшим исключением. Например, моя знакомая, окончив наш иняз, устроилась в какую-то производственную фирму в Питере. На выставке в Париже познакомилась с французом, вышла за него замуж, теперь ест круассаны на завтрак. Вот где наши выпускники.

Ольга Васильева хотела, чтобы даже специалисты со средним образованием могли прочитать инструкцию к иностранному оборудованию. Мир у нас такой, что иностранный (а то и не один), лучше знать, чем не знать. Образование за границей, карьера в международной компании, фильмы на языке оригинала, чтение новостей, написанных не только в единственно верном русле, - все это сильно обогащает.

И вот от идеи решено отказаться. Вместо того, чтобы создать условия для наполнения школ специалистами, решили рубануть топором. Эту меру как бы со стороны родителей объяснили в Национальном родительском комитете. Пусть громкое название никого не вводит в заблуждение - организация эта общественная, я сейчас пойду, такую же создам и буду направо-налево раздавать комментарии для заголовков «Родители объяснили...»

Сначала в сентябре эти общественники выступили с как бы самостоятельной инициативой отмены обязательного ЕГЭ по инязу. А перед самой отменой в июле председатель организации, решившая, что может выступать от имени родителей, заявила: «Сегодня не хватает учителей, и общий уровень знаний по иностранному языку в стране оставляет желать лучшего. Высокий балл по ЕГЭ обеспечивается либо исключительно талантами ребенка, либо толщиной кошелька родителей - репетиторы, курсы, то есть знания, приобретенные за деньги, являются гарантией того, что ребенок сдаст ЕГЭ по иностранному языку на относительно высокий балл. Кроме того, когда мы готовим детей к ЕГЭ по иностранному языку, мы подталкиваем их к тому, чтобы они в будущем уезжали из страны. Именно это противоречит Национальной стратегии безопасности, потому что нам нужны люди здесь».

Звучит все это примерно, как бесконечные мантры чиновников о прелестях рабочих профессий. Тех самых чиновников, чьи дети учатся в вузах. И вот эта фраза «нам нужны люди здесь» - что-то из эпохи крепостного рабства, когда барин за тебя все решил. И преподнес в красивой обертке вместо кнута как бы пряник. Сиди, дружок, трудиться не надо. Ты не волнуйся, серпом и тяпкой обеспечу.

И большинство родителей с радостью отмену ЕГЭ восприняли, не понимая, что их детей лишили многих возможностей в будущем. И с одной стороны, да. Без репетитора ЕГЭ не сдашь, час занятий с учителем по инязу стоит в Пскове в районе 500 рублей. Экономия. Дети опять же заморенные школой и без того. Да, остается возможность язык сдать в качестве предмета по выбору. В 17 лет кто хочет добровольно нагружать себя еще одним гранитным валуном науки? Но ведь и первоклассники порой плачут над русской азбукой. Для того и нужны умные взрослые, чтобы вытереть слезы и снова терпеливо заводить шарманку про маму и раму. И потом оно как-то складывается. Не обезьяны же мы в пещере, родной язык должны знать. А в нынешних условиях хорошо бы еще какой-то.

А то получается некрасиво, как в истории с российскими учеными, изобличенными РАН в недобросовестных публикациях за рубежом. Кто-то когда-то придумал стимулировать выход отечественной науки на международный уровень. Ввели доплаты в вузах за зарубежные публикации. Наша профессура нашла на Западе журналы, которые, вроде, научные, но за публикации берут деньги. Бизнес у людей такой. А у наших оказался тоже бизнес: сначала платишь за размещение статьи, потом компенсируешь расходы прибавкой к зарплате и выходишь в плюс. РАН нашла минимум 24 тысячи таких статей, в том числе, за авторством ректоров. Казалось бы, к проблеме изучения иностранных языков эта ситуация отношения не имеет. Но если мы хотим, чтобы нас серьезно воспринимали в мире (а мы хотим, раз ввели доплаты), надо все-таки каплю усилий приложить.

Юлия Магера