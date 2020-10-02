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«Он иногда бухает»

02.10.2020 17:50|ПсковКомментариев: 0

Новый символ Псковской области - мать на сносях, чьи уже рожденные пятеро детей спят на полу, а сожитель живет на детские пособия. Она просит миллион рублей на новый дом и заливается слезами, когда слышит вопросы, почему терпит рядом такого мужика и зачем продолжает рожать. Все это показывают на федеральном канале. И уже не в первый раз псковичи перед лицом всей страны оказываются в амплуа маргиналов, подтверждая статус жителей депрессивного региона.

На этот раз под софиты вышла жительница пыталовского Вышгородка в программе «Миллион на мечту» на ТВ3. Продюсерам показалось, что ее история обладает такой приковывающей к экрану силой, что в премьерном выпуске отправили ее на сцену первой. В жюри миллионеры уже состоявшиеся: спортивный журналист Дмитрий Губерниев, актриса Настасья Самбурская, продюсер Яна Рудковская, бизнесмен Андрей Трубников. Выпуск посмотрели журналисты «МК в Пскове» и оказались под впечатлением.

Фото «МК в Пскове».

На экране женщина с грудным младенцем на руках просила миллион на мечту о покупке дома, где у детей будут кровати. На пятерых детей - три отца, живет их мать с последним, от него же беременна. «Я живу с сожителем Эдгаром. Он иногда бухает», - охарактеризовала героиня передачи свою вторую половинку. Мужчина не работает, так как обменивать свой труд за 10-15 тысяч ежемесячно не считает нужным. А живет на детские пособия. Сидел, этого в передаче не прозвучало, журналисты уже выяснили позже.

Знаете, зла не хватает. Детские пособия сейчас - довольно жирные для нищей псковской деревни. Летом семья получила коронавирусные выплаты, три раза платили по 5 тысяч на каждого ребенка младше трех лет, дважды платили по 10 тысяч, сначала на ребенка от 3 до 16 лет, потом от 0 до 16 лет. Плюс ежемесячные декретные, минималка, но все же.

Я спрашиваю: где кровати?!

Получается, папаша объедает (а в большей степени - «обпивает») и своих детей, и чужих. Родившая их женщина не видит в этом ничего ненормального. Иначе не рожала бы от него, а давно выгнала. А если живет на его площади, так ушла бы, куда глаза глядят. В современной России, чтобы стать бомжом и скитаться по улице, надо очень, очень постараться. Программа поддержки одиноких мам с малышами есть в «Детской деревне-SOS», помощь оказывают в областном Центре семьи, в Независимом женском центре. Было бы желание ее получить. Ни в какой внеземную любовь в этой семье я не верю. Вижу архаичное бабское желание ухватиться за штаны. Все равно за какие и с каким ущербом для себя и потомства. Лишь бы был, зато замужем, вот это вот все.

Псковская область уже привычно из года в год пробивает дно социально-экономических рейтингов. Как говорил Воланд, «у вас чего ни хватишься, ничего нет». Неудивительно, что ярчат на федеральных каналах именно такие звезды. Пример из этой же линейки - Юлия Кузьмина из Гдова. Ее сын Максим попал в детдом (при живой матери!), был усыновлен в США и там скончался. Произошло это вскоре после гибели на американском берегу другого псковского ребенка, Димы Яковлева, и принятия закона, запрещающего иностранное усыновление. Потому история гибели еще одного ребенка получила широкую огласку в российских СМИ. За 50 тысяч рублей Юлия Кузьмина съездила на «Прямой эфир» по России1, в кадре клялась вынуть жилы ради возвращения из Америки второго сына Кирилла. А на полпути домой была высажена из поезда за пьяный дебош на пару с текущим сожителем. Потом Кузьмина рассказывала, что благополучно приехала в Псков, но я была среди тех, кто встречал ее на вокзале, говорила с проводницей и видела протокол транспортной полиции.

Теперь вот очередная «звезда». «Что же вы так рожаете, если жилищные условия не позволяют», - задали в жюри вопрос, который жительница Вышгородка должна была задать себе уже после первого ребенка. Но она только рыдает и говорит, что не уходит от Эдгара из-за беременности. Л - логика.

Дмитрий Губерниев во время обсуждения мечты героини выразил желание поругать псковские власти. Да, хочется, но не нынешние. Сельские территории уже давно превращены в выжженную пустыню.

В пушкиногорской деревне, где я выросла, на момент моего рождения были детский садик, начальная школа, библиотека, клуб, а в соседней - медпункт и почта. К моменту окончания мною школы вместо этих благ цивилизации - самогонный аппарат почти в каждом доме. Внимание, вопрос: вычислите скорость, с которой я убегала после получения аттестата.

Я надеюсь, что опека уже выехала в Вышгородок. Не чтобы забрать детей, нет. Они не виноваты, что родились у безответственной матери, зачем еще и детдомом наказывать. Наверно, она их по-своему любит, хочет для них лучшей жизни, раз не побоялась позора и осуждения и поехала на шоу. Однако помощь этой семье точно нужна. Не только кроватями. Государство без конца призывает размножаться, и вот кто-то плывет в этом фарватере. Помогите же количество превратить в качество.

Мог бы получиться прекрасный кейс для Союза женщин, например. Этой матери нужно, чтобы рядом оказались по-настоящему взрослые люди, которые смогут донести до нее мысль об ответственности за тех, кого мы родили. Настоящей ответственности, связанной с тяжелым трудом и исключением из семейного уравнения явно лишних элементов. Первый шаг за мечтой о лучшем будущем для своих детей она уже сделала.

Юлия Магера

Теги: #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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