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Шесть вопросов коронаскептикам

27.10.2020 15:05|ПсковКомментариев: 0

Рискую словить очередную «мегеру» в комментариях (ха-ха, очень остроумно, свежо и креативно), но все-таки выскажусь. Если выйти в центр города и погрозить кулаком в небо, и то эффект будет сильнее, чем от борьбы с коронавирусными ограничениями. «Дистанционка — отупение наших детей!» «Долой рабские маски!» У извергающих эти вопли хочется спросить: вы бессмертные? Или просто глупые?

Взять хотя бы тезис про «отупение». Так и вижу, как сидит в Москве чиновник, почерневший от злобы, и орет на подчиненных: «Как?! Дочка Светки Степановой из Пскова ещё не отупела? Всех уволю!» Якобы без школы дети вырастут легко управляемыми. А так-то у нас после школы все Эйнштейнами выходят. Не кажется ли вам, что подлинное понимание мира и происходящих в нем процессов идет именно из семьи? Дома закладываются основы, которые помогут в будущем не быть обманутым ни у лотка с овощами на рынке, ни возле урны на избирательном участке. Если не так, то распишитесь в своей беспомощности и сдайте детей в интернат. Там их будут спасать от «отупления» 24/7.

Да и нет еще никакой дистанционки. А если ее введут, значит, точно пора запасаться гречкой и задраиваться в квартире. После весеннего эксперимента, дорого вставшего экономике, на повторение власти пойдут только в крайнем случае. Если сейчас отправлять детей по домам, значит, взрослые сядут там же для контроля и присмотра, что грозит окончательным крахом.

Эксперименты подобного рода не от того, что где-то во власти окопался подлый вредитель. Весь мир не знает, что сейчас делать и пытается сделать хоть что-нибудь. Мы не понимаем, с чем столкнулись. От ковида нет пока ни прошедшей полный цикл испытаний вакцины, ни волшебной таблетки. «А что, в автобусе нельзя туберкулезом заразиться? От ОРВИ люди не умирают?» Можно. Умирают. Беда в том, что спасение от коронавирусных осложнений — аппараты для насыщения крови кислородом и для ИВЛ. Уверены ли коронаскептики, что когда придет их очередь, нужный аппарат окажется свободным?

«Анонимные» телеграм-каналы дошли до откровенной дичи. Вещают, что губернатору вообще не надо было школы 1 сентября открывать. Ну с этими хотя бы все понятно, работа такая. Им золотой дворец построишь, так и то скажут, что металл не той пробы и на солнце не так блестит.

Год назад жизнь была простой и понятной. А потом то ли в ноябре, то ли в декабре китаец из Уханя то ли съел, то ли неправильно исследовал летучую мышь. С тех пор наш ежедневный лексикон пополнили «ковид», «масочный режим», «санитайзер». «Социальная дистанция» и вовсе сменила значение. Термин из социологии, связанный с общественным статусом, вдруг получил физическую характеристику в полтора метра. Все это богатый материал для лингвистов, я же хочу поговорить про другое. Про то, что со всеми нами стало и как быстро мы начали терять человеческий облик.

Старых не жалко — вот что слышат сейчас дети в некоторых семьях. Их, этих детей, игры в спортивных секциях важнее, чем жизни каких-то там немощных. Эти дети однажды вырастут вот с такими понятиями о добре и зле. И будут уже своим родителям мастерить лоханку, как мальчик Миша из сказки Льва Толстого: «Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить». То есть из корыта, раз еда во рту не держится.

Давайте тогда уж решим вопрос кардинально и 1 декабря отведем стариков в лес в жертву Деду Морозу, чего бюджетные деньги на их лечение тратить. А заодно вспомним, что умирают от коронавируса не только пенсионеры. Они в группе риска, здоровье подорвано уже по многим фронтам, осложнения подхватить проще. Но умирают и вполне себе в расцвете сил. Первому пациенту, о смерти которого в Псковской области объявили 29 марта, было 56 лет. Старый? По мне так крепкий мужик.

Поневоле вспомнишь слова скончавшегося протоиерея Дмитрия Смирнова. Он болел коронавирусом и на днях умер от обострившихся хронических заболеваний. Своей яркой проповедью «Ты в аду, сынок» он запомнился многим:

«Ну подойди к зеркалу, посмотри на себя. Разве может венец творения, высшее создание Божие иметь такой мрачный вид? Почему тебе все так плохо, если ты такой умный, такой прям весь свободный и сам все знаешь? Что ж у тебя такая физиономия-то несчастная? Потому что ты в аду, сынок. В аду. Ты мёртв, ты не знаешь радости, тебе тяжело, тебе противно, тебя всё мучает, тебя раздражают люди, мухи, раздражает жара, дождь, тебя раздражают политики. Тебя мучает папа, мама, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Тебя ничто не радует, даже соловьи тебе спать мешают».

Никого не собираюсь учить, под каким флагом и в какую сторону бежать. Каждый сам ищет себе ветряные мельницы. Я только делюсь своим взглядом со стороны и выступаю за осмысленность телодвижений. По моему мнению, надо бороться не против дистанционки, а за ее нормальное функционирование в — подчеркиваю - экстренной ситуации. За обеспечение детей техникой, за обучение учителей новым методикам. Пока что очень понятен хтонический ужас родителей, вынужденных весной метаться по интернету в поисках видеоуроков.

В попытке найти какое-то простое решение мы кидаемся в соцсетях друг в друга ссылками на прямо противоположные выводы из скандинавского опыта, где обошлось без локдауна. Обзываем оппонентов «ковидиотами».

От масок мы устали настолько, что только окрик губернатора и удаление из автобусов пассажиров с неприкрытыми лицами заставило остальных закинуть веревочки за уши. До того редкого кондуктора можно было в маске встретить. Маски мешают дышать, это правда, плюс каждую секунду напоминают о бродящей где-то рядом опасности. Бояться мы тоже устали. Но это не повод их снимать. Самая свежая статистика — удручающая, Россия бьет рекорды с начала пандемии. Только за одни сутки в стране умерло 320 человек. Коронаскептики почему-то думают, что их хворь обойдет стороной или будет протекать в легкой форме. Думают они так до первого зараженного в семье.

Плюс мы пока ничего не знаем о последствиях для переболевших. Как спустя несколько лет будут функционировать внутренние органы и мозг перенесших заболевание — пока загадка. Медики говорят, что у детей сразу на 30% снижаются когнитивные функции (внимание, память, речь), у мальчиков изменяется сперматогенез, то есть вырасти они могут бесплодными. Так что у меня последний вопрос к тефлоновым людям, от которых вирусы так и отскакивают: внуков-то мы хотим увидеть?

Станем мы старенькими — глядишь кто-то молодой и полный сил пожалеет и нас. И себя самого заодно.

Юлия Магера

Теги: #медицина #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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