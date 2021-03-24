Блоги / Юлия Магера

13% популизма

Попыткой залезть в мой карман - вот чем пахнет инициатива отменить НДФЛ. В мой карман и в ваш тоже. Вместо того, чтобы ощутить тяжесть кошелька, мы почувствуем легкость пустоты. Законы экономики все еще работают. Доказано льготной ипотекой, уронившей рынок жилья в Псковской области, и подсолнечным маслом по 110 рублей. Нет причин думать, что в этот раз все сложится как-то иначе.

В Госдуме находится инициатива об отмене НДФЛ. Авторы предлагают оставлять россиянам те 13%, что все мы ежемесячно отдаем государству из своей зарплаты. Но оставят их, в случае принятия законопроекта, не всем, а только «среднему классу» с зарплатой в 17 тысяч рублей. И ниже, конечно.

Давайте-ка посчитаем цену вопроса. На карточки дополнительно будет падать 2210 рублей. Это в лучшем случае. Для тех, у кого зарплата ниже, моментальный выигрыш получится еще меньше.

Чем это может обернуться для экономики? Очень заметной инфляцией, в лучшем случае. В детстве почти каждый задавался вопросом, почему государство не может напечатать еще денег и раздать их всем. Мой внутренний ребенок, кстати, до сих пор не понимает — почему. Печатный станок есть, бумаги и краски достаточно. Это ж не золотые монеты, сырье для которых надо намывать на прииске.

За ответом добро пожаловать в Зимбабве. С этой страной у нас любят сравнивать Россию во всяких рейтингах уровня счастья, коррупции и качества дорог. Дескать, если окажемся хуже Зимбабве, все, туши свет, закрывай страну на замок. Забавное название — Зимбабве. А ситуация страшная.

Из-за таких вот реформаторов, которые «точно знали», что нужно делать для богатой жизни черного человека, освободившегося от гнета белого, все население стало мультимиллиардерами. Экономика просела в таких масштабах, что люди вынуждены были возить на рынок деньги тачками. Сколько стоит связка лука? Полтачки денег. Спускать накопления желательно было с утра, потому что к вечеру на ту же связку могло не хватить уже целой тачки. Бумага, на которой печатали банкноты, стоила дороже их номинала. Руководство страны в 2009 году решило прекратить мучения и перейти на американский доллар.

Нет, конечно, до тачек в России дело не дойдет. Но как только у населения в больших масштабах появятся «лишние» деньги, экономика начнет их изымать. Цены скакнут, вот и весь немудрящий эффект. Не в одночасье, так что авторы инициативы успеют переизбраться в Госдуму. Инфляция неизбежна. Мы в режиме реального времени вынуждены наблюдать ее на рынке жилья. Стоимость квадратного метра выросла после введения программы льготной ипотеки. Огромное количество жителей Псковской области получают те самые 17 тысяч или меньше. С таким доходом не подступиться уже и к студии.

Объясняю, что такое студия, для тех, кто был молодым в те поры, когда такого чуда на рынке недвижимости не водилось. Это такая конура. Сначала молодой человек, не обремененный наследством от бабушки, несколько лет ест пустую гречку. Копит на первый взнос по ипотеке. Потом платит ипотеку и живет на кухне. Комнат там нет. Есть прихожая, совмещенный санузел и просторная кухня, куда влезает не только плита с холодильником, но и спальное место.

Стоимость студии в новостройке примерно равна стоимости малогабаритной однокомнатной хрущевки в старом фонде. В прошлом году обе такие квартиры в Пскове стоили миллион сто — миллион двести. За месяцы действия льготной ипотеки ценник приблизился в двум миллионам. И это самый-самый эконом-класс (уж совсем комнаты в общагах рассматривать не будем). Можете самостоятельно представить, какая ценовая вакханалия творится с более вместительными квартирами.

С ужасом на эти процессы смотрят те, кто собирается покупать жилье. И не спешат вынимать деньги из кубышки или бежать в банк за одобрением ипотеки. Авось, оно там как-то все уляжется. В еще большем ужасе находятся те, кто собирался продавать маленькое жилье и покупать большое. По старой цене уже не продашь, иначе ничего не сможешь купить по новой. А по новой покупатели только смотрят, договор заключать не торопятся.

Еще немного такой поддержки, и рынок недвижимости сначала встанет намертво, а потом ляжет надолго. Да, по ипотеке процент мизерный в сравнении с прошлыми годами. Но не все покупают жилье при помощи заемных средств. А те, кто ими пользуется, стремится погасить долг досрочно. Выбор между низким процентом и низкой стоимостью квартиры очевиден уже и тем, кто занимается администрированием процессов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала свернуть программу льготной ипотеки в июле этого года. А то она из антикризисной стремительно превращается в кризисную. Жирный нюанс в том, что в Псковской области и еще 23 регионах программа может быть продлена.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — приводит «Форбс» слова Набиуллиной.

Ну уж нет. Решили свернуть — сворачивайте. Тем более слова председателя Центробанка можно трактовать так: не покупают квартиры в новостройках в этих регионах. Интересно, почему.

А подсолнечное масло? Велено ему было прыгать в потребительские корзины россиян по цене не дороже чем по 110 рублей за литр. Директива высказана — директива исполнена. Произошло две вещи. Качественное масло раньше можно было поймать по акции рублей за 85. Теперь только 110, и не с места. А производители нашли любопытную лазейку (в этом их обвинять трудно, извлечение прибыли — основная цель бизнеса). В чан с подсолнечным капают немного чего-то более экзотического. И стоят стройными рядами в супермаркете бутылки «с добавлением»: оливкового, льняного, масла авокадо. Подсолнечное в чистом виде пока еще в достаточном количестве, то если заморозка цен продлится, то останется она только на бумаге. На полках замораживать будет уже нечего.

А теперь возвращаемся к отмене НДФЛ. Ударит она «одним концом по барину, другим по мужику». Мало не покажется никому. Инфляция быстро съест жалкий прибыток у тех, кто его получит, и нагло вычистит бумажники остальных. Одна надежда на правительство. Оно, кажется, в этот раз подобралось «в уме». В заключении правительства прямо сказано: «Изменения, предусмотренные законопроектом, способны привести к нарушению устойчивости и стабильности правового регулирования налоговых правоотношений. С учетом изложенного законопроект... не поддерживается». Мишустин долго возглавлял налоговую службу и знает об этих делах все. В частности, и то, куда поступает НДФЛ. 85% в областной бюджет, 15% в городской (районный). Ремонт дорог, зарплаты педагогов, закупка льготных лекарств — это все отсюда. Сначала цены в магазинах вырастут, потом не хватит денег на что-то очень значимое. Вот заживем, так заживем.

Намеренно не называю партию, которая это все придумала. Она уже свою долю хайпа словила. Потом ее члены смогут говорит: «Мы предлагали! А нас не поддержали!»

До думских выборов осталось меньше полугода. В ближайшие месяцы найдется много охотников дуть нам в уши. Методы могут оказаться самыми экзотическими. Недавно в медиа-пространстве произошла реинкарнация политтехнолога Глеба Павловского. Вероятно, он находится в поисках работодателя и в одном из интервью рассказал, как в 1996 году работал в штабе Ельцина. Он договорился в каком-то городе с ларечниками. Те за несколько дней до выборов согласились убрать с прилавков соль, сахар, спички. Дескать, так будет всегда, если президентом станет коммунист. Получилось сильное эмоциональное давление на избирателя. В изобретательности современных коллег Павловского можно не сомневаться. И уже сейчас стоит поучиться вовремя убирать уши.

Юлия Магера