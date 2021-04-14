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Как мы проведем этим летом

Майские в Турции накрылись медным тазом, не сказать бы жестче. Пока что российские туристы лишены доступа к курортам Турецкого края на полтора месяца. Официальная причина отмены рейсов: рост заболеваемости коронавирусом на турецком берегу.

С 15 апреля в Турцию прекратят летать российские чартеры и регулярные рейсы. Для нас закрывается не только Анталийское побережье, но и возможность улететь из Стамбула по всему миру. «Народу толпа! И одни русские» - так описывают увиденное псковичи, только что возвратившиеся из бывшей турецкой столицы. Завтра это пиршество превратится всего в два рейса в неделю.

В Турции с начала весны неуклонно растет число заболевших и умерших. А еще и британский штамм бродит где-то у российских дверей. Слишком велик риск из-за туристов уронить все достижения вакцинации.

Заодно закрывают и полеты в Танзанию, там тоже неладно. Африканское направление массовым пока стать не успело, а вот турецкие курорты — одни из немногих заграничных, доступных россиянам в пандемию. В том числе, и в финансовом плане. Открыты, например, еще и Мальдивы, но если также в одночасье закроются — большинство россиян ничего не заметят. Зато по Турции стоит вполне понятный стон. В первую очередь, со стороны тех, кто рискнул и купил путевку.

Во-вторую, от туроператоров, уже пустивших эти деньги в оборот. Понятно, что покупка билетов к дальним берегам в коронавирусное время — своего рода лотерея. Теперь в виртуальном мире зависают реальные живые деньги, заработанные потом и кровью, отложенные в ущерб каким-то ежедневным потребностям. В ничто превратилась путевка в хороший отель, выловленная со скидкой. Вместо нее появится какой-нибудь ваучер, который можно будет потратить когда-нибудь потом на совсем другой отель ниже классом. Или еще позже, чем «потом», вернуть по нему деньги, подъеденные инфляцией.

У меня так подруга до сих пор не может вытребовать в турфирме потраченное в прошлом году. В мае 2020-го она должна была лететь на Кипр. Мечтала об этом Кипре, прямо грезила, долго копила на путевку со своей псковской зарплаты, на которую еще нужно гасить ипотеку. Вместо оплаченной недели в тени олив — год переписки в попытке вернуть свое. Туротрасль, ударенная пандемией, еще и прежние обязательства не закрыла. Турция была шансом на поддержание штанов, а теперь снимай последнее.

Стоило бы за год привыкнуть, что горизонт планирования в нынешние времена — не дальше трех дней. Да как-то все успокоились, перешли на мирное положение, и вот получили обухом. Людей жалко.

Оппоненты власти уверяют, что дело не только в коронавирусе, а и в политической конъюнктуре и ситуации вокруг украинского президента Зеленского. Попробуем размотать сложный клубок из домыслов и догадок.

Зеленский на посту уже два года, то есть половину срока. Выполнение предвыборных обещаний, среди которых завершение войны на востоке страны, что-то не задалось. В кресле задержаться хочется, так что все средства хороши. Он посещает линию соприкосновения. Перед этим созванивается с американским коллегой Байденом. Но получает обтекаемые фразы о поддержке. Зеленский публично пускает в ход капризные требования: «Соединенные Штаты — хороший друг Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для вступления в НАТО — военный альянс западных стран, где нападение на одного члена обязывает отреагировать всех. Если видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это».

«Должны», «больше оружия». Прямо ух!

Пока эффекта нет, летит на переговоры в Стамбул, к президенту-султану Эрдогану — еще одному интересанту в регионе. Раз не вышло с одними, попытаем счастья у других. Купим беспилотники «Байрактар», недавно протестированные азербайджанцами в Карабахе.

За день до встречи украинца и турка состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Было это в пятницу. В официальном сообщении на сайте Кремля после разговора появилась запись, обсуждали, мол, туризм на фоне пандемии. В каком конкретно ключе его обсуждали, стало понятно к вечеру. Несколько приближенных к президентской администрации СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили о возможности закрытия турецкого курортного направления. Сообщали, что совещание на эту тему может состояться в понедельник. То есть турецкой стороне дали выходные на раздумье.

Понятно, что обострение в «горячей точке» у границ совсем не улыбается России. Как-то так сто лет назад начиналась Первая мировая. Тот слишком остро высказался, этот пренебрег возможностью лично обсудить недопонимание, те неправильно истолковали повестку — на эту тему есть прекрасная книга «Августовские пушки» Барбары Такман. Так шаг за шагом Европа и свалилась в бойню. Страшно подумать, куда сегодня могут завести чужие мальчишеские игры в танчики и самолетики.

Попытка решить вопрос дипломатическим путем успеха не имела. В субботу Эрдоган встретился с Зеленским, не признал «аннексию Крыма», сводил коллегу на производство беспилотников. В понедельник российская сторона все-таки сделала последнюю попытку повернуть фарш назад. В ход пошла тяжелая артиллерия, с заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров:

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения».

Предостережение не сработало, реакции, какую ожидала Москва, не последовало. Так что было объявлено о приостановке авиасообщения. Пока что до 1 июня. Выглядит, как намек: а хотите и летний сезон уроним? Или будем жить дружно?

Политические причины закрытия Турции похожи на правду. Тем более, в то же самое время открывается Греция, отменяется карантин для россиян в Тунисе. А заявление Лаврова символично было сделано в Каире. Всякий раз тема египетских курортов поднимается, когда надо пощекотать туркам нервы. Политика не в первый раз вмешивается в отпускные планы россиян.

Из меня тот еще специалист в геополитике. Знаю только, что туристы оказались в очень сложном положении, туротрасль в очередной раз доказала, какой это рискованный бизнес, а на российском юге в один день улыбки стали шире. Соотечественников ждет черноморское побережье. Немного убитое, не совсем долюбленное, слишком высоко себя ценящее — какое есть.

Постараемся все-таки найти плюсы для родных пенатов. Те, кто еще никаких путевок никуда не купил, скорее всего, предпочтут уже сейчас планировать летний отдых на территории страны. Состояние родных курортов многих подтолкнет в сторону познавательного туризма. Вот тут-то для Пскова может наступить маленький пир во время чумы на чужих берегах. Наши экскурсоводы будут загружены работой, у наших музеев будет очередь стоять на улице, наши официантки будут сбиваться с ног. Если, конечно, до 1 июня турецкий султан не решит спасти сезон в своей стране.

Юлия Магера