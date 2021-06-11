Блоги / Юлия Магера

Псков, которого нет

Город наш мог бы быть совсем другим, если бы не произошли события, благодаря которым у нас впереди три выходных. Альтернативная история - удел беллетристов. Их творения продаются в мягкой обложке. А у нас тут серьезное общественно-политическое издание. Так что никаких фантазий. Только факты. Упереться в них носом можно там и сям по городу.

Например, в Сиреневый бульвар - настоящий, с шикарной прогулочной зоной по центру. Первые дома здесь построили в 1978 году. До сих пор многоэтажки стоят только по одной стороне, занимая не очень протяженный отрезок. Территорию нормально спланировали сразу, внутри микрорайона просторные дворы, а вместе с первыми домами сдали школу. Она открылась не когда район распух от жителей, а для новоселов. Дальше двинуть застройку просто не успели. Бульвар остался неоконченным напоминанием о временах, когда город застраивали по-человечески, а не человейниками.

Сиреневый бульвар (слева) в 2019 году спланировали пробить дальше и построить не только дома, среди обещанного - школа, баня, торговый центр. Фото из сообщества «Граждане города Пскова».

Совсем неподалеку - монструозный современный микрорайон, соперничающий по уродству с Балтийской и Владимирской. Широка страна моя родная, а лишнего метра застройщик в чистом поле не возьмет. Какие уж тут бульвары, жители жалуются, что в одном месте улица превращается в междворовой проезд.

В этих же пределах - сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Пару лет назад его начали приводить в порядок. Взялись за него какие-то немощные косорукие халтурщики (субъективное мнение автора, не призванное оскорбить группу лиц по профессиональному признаку, в частности, халтурщиков).

Грунт завезли с борщевиком, стыки в асфальте залепили так, что ребенок с пластилином справился бы лучше, после дождей вода стоит на газонах и дорожках - список даже неполный, но показательный. Комиссия по приемке туда ходит, как намагниченная, а принимать все еще нечего. И это не новый объект в чистом поле, это уже существовавший сквер. Там делов-то было.

А помните остов Дворца пионеров в виде корабля на берегу Великой?

Строить начали, а пионеры закончились. Возводили явно от избытка ресурсов, по-другому из 2021 года не подумаешь. Был ведь в городе Дом пионеров (и до сих пор работает на улице Кузнецкой). Так им еще и дворец подавай. Да и чему удивляться, школы-то строят вместе с жилыми домами, можно для кружковой работы и дворец отгрохать.

Реставраторы с упоением вспоминают золотой для Пскова век, пришедшийся на 60-70-е. Тогда Кремль был, по сути, отстроен заново. Так это все цветочки. Ягодки - постановление Совета министров СССР «О комплексной реконструкции и реставрации памятников истории и культуры в Новгороде и Пскове», принятое летом 1988 года. Документ ошеломляющей силы. Почитайте на досуге, он есть в открытом доступе, получите массу впечатлений.

Предполагалось «осуществить комплекс мер по превращению этого района страны в крупный центр отечественного и международного туризма», по итогу которого появится «кольцо Новгород - Псков - Ленинград, связанное с историческими центрами Золотого кольца России, городами и поселениями Русского Севера, Прионежья и Советской Прибалтики».

Должна была состояться масштабная реставрация исторического центра. Назовите сейчас любой объект, он отыщется в этом документе, включая Дом Батова, Солодежню и стены Окольного города.

Плюс всякие мелочи: завершение строительства гостиницы для интуристов на 330 мест, строительство гостиниц профсоюзной и международной молодежной, организация речных круизов по Великой и Псковско-Чудскому озеру, строительство речного пассажирского павильона, создание троллейбусного парка, кемпинга у Снятной горы, удлинение взлетно-посадочной полосы и реконструкция аэровокзала.

Отдельное внимание привлекает раздел о строительстве комплекса туристских предприятий. Первый пункт — возведение жилья для обслуживающего персонала.

План в целом был рассчитан до 2005 года, а подробно расписан до 1995 года.

По годам, кто за что отвечает, сколько денег пойдет на реставрацию того или иного объекта, сколько миллионов штук должен производить новый кирпичный завод, куда девать прибыль (в основном, оставлять на месте).

Кое-что из плана все-таки успели сделать. Например, создать в городе филиал института «Спецпроектреставрация» (сегодня их только три на страну, наш в их числе) и поработать в Кремле. Но глобально - провал. Едкие комментарии вызывает недавнее предложение о создании в Пскове некоего «речного адмиралтейства». Гостиница для интуристов превратилась в кампус, и его никак не могут домучить.

Профсоюзную гостиницу разобрали, на ее месте теперь элитный жилой дом. Доживают свой век в аварийных коммуналках на улице Пушкина люди, которым еще 30 лет назад Горбачев обещал расселение, чтобы в их доме XIX века открыть гостиницу.

На Кремль деньги выделили еще при министре Мединском, но даже проект толковый написать не смогли, подрядчик и Минкульт вошли в жесткий судебный клинч, сейчас предпринимается новая попытка написать проект, но все это новости в будущем времени. Зато у нас на город целых два информационных центра для туристов, областной и городской.

Нет, красный галстук мне не жмет. Да и не носила я его никогда, поздновато родилась, хотя и в СССР. Нынешнюю Россию люблю совершенно искренне и считаю, что лучшее время для жизни - «сейчас». Простой человек в нашей стране живет так хорошо, как не жил тысячу лет. Совершенно серьезно говорю. Но оглянешься назад - а там манит этот сказочный Псков, центр международного туризма.

И не в этом ли кроется причина, почему люди моего возраста и младше испытывают фантомную ностальгию по не столь далеким временам? Вздыхают: «Вот у Китая получилось». Выбирая между современными жабой и гадюкой, хотят позвать чуму на оба дома и развернуться на 180 градусов. Миражи манят.

Впрочем, все пустое. Этот Псков мы обменяли на ваучер, а его - на бутылку водки. С наступающим.

Юлия Магера